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‘मेरी गर्लफ्रेंड के लिए…’, प्यार में डूबे अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड पर बरबाया कहर, 4 विकेट लेने के बाद खोला सेलिब्रेशन का राज!

Arshdeep Singh Celebration Reason: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट चटकाए. इस दौरान विकेट लेने के बाद उन्हों

By: Ankush Upadhayay | Published: November 4, 2026 12:52:53 PM IST

अर्शदीप सिंह ने पहले वनडे में 4 विकेट लेने के बाद गर्लफ्रेंड समरीन कौर को लेकर कही ये बात.
अर्शदीप सिंह ने पहले वनडे में 4 विकेट लेने के बाद गर्लफ्रेंड समरीन कौर को लेकर कही ये बात.


Arshdeep Singh Celebration Reason: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 10 ओवर में 7 की इकॉनमी से 70 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए. उन्होंने न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट कर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. इस दौरान अर्शदीप सिंह ने विकेट लेने के बाद अनोखे तरीके से जश्न भी मनाया. न्यूजीलैंड की पारी खत्म होने के बाद अर्शदीप से उनके खास सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया.

इस पर अर्शदीप सिंह ने अपने सेलिब्रेशन का राज खोला. अर्शदीप ने बताया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यह खास सेलिब्रेशन किया. उन्होंने बताया कि वो और उनकी गर्लफ्रेंड एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह से डांस स्टेप्स करते हैं. ऐसे में आज पहले वनडे में विकेट लेने के बाद अर्शदीप ने उसी अंदाज में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जश्न मनाया. जानें अर्शदीप ने क्या-क्या कहा…

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अर्शदीप सिंह ने क्या-क्या कहा?

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 185 रन स्कोर पर समेट दिया. इसके बाद ब्रॉडकास्टर ने अर्शदीप सिंह से उनके खास सेलिब्रेशन के बारे में सवाल किया, जो उन्होंने विकेट लेने के बाद किया था. इस पर अर्शदीप सिंह ने बताया कि ‘यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है. जब हम बाहर टहलने जाते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं, तो हम अक्सर ये डांस स्टेप्स करते हैं. जब भी मूड थोड़ा खराब होता है, तो हम इसी सेलिब्रेशन के जरिए एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं. तो, यह उसी के लिए था.’ बता दें कि अर्शदीप सिंह जम्मू-कश्मीर की एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर को डेट कर रहे हैं.

कंडीशन को लेकर क्या बोले?

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कंडीशन को लेकर बाद कहते हुए कहा कि उन्हें यहां का मौसम पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा, ‘पिच से अच्छी मदद मिल रही है. उपमहाद्वीप से आने के बाद, जब विकेट में थोड़ी जान होती है, तो यहां गेंदबाजी करने में बहुत मजा आता है. और हां, हवा से भी मदद मिल रही है.’

अर्शदीप सिंह ने आगे शॉर्ट बॉल से मिली सफलता पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगा कि विकेट में कुछ है, इसलिए हम सीम पर जोर से हिट करने और पिच से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे. और वे उस लेंथ पर कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें विकेट मिल गए.’ इस दौरान अर्शदीप सिंह ने बताया कि उनका फेवरेट विकेट वह होता जो मुझे नहीं मिला… यानी पांचवां विकेट. इसलिए, वो अभी भी अपने पांचवें विकेट की तलाश में हैं.

भारत को मिला 186 रन का टारगेट

न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन पर ऑलआउट हो गई. कीवी टीम की ओर से टिम साइफर्ट ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. उनके अलावा ब्लेयर टिकनर ने 34, ग्लेन फिलिप्स ने 30 और डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके चलते न्यूजीलैंड ने भारत को 186 रनों का टारगेट दिया. फिलहाल भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी है.

Tags: arshdeep singhind vs nzsamreen kaur
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