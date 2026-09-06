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प्यार में डूबे अर्शदीप-समरीन! एक-दूसरे के नाम का बनवाया टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

Arshdeep Singh-Samreen Kaur Tattoo: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. कपल ने एक-दूसरे के नाम का टैटू अपनी बांह पर बनवाया है. देखें तस्वीरें...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 6:49:41 PM IST

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने बनवाया एक-दूसरे के नाम का टैटू.
अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने बनवाया एक-दूसरे के नाम का टैटू.


Arshdeep Singh-Samreen Kaur Tattoo: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी लव लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड मॉडल-एक्ट्रेस समरीन कौर के साथ दिखाई देते हैं. वे दोनों पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में अर्शदीप सिंह और समरीन कौर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप पर मुहर लग गई है. दरअसल, 27 साल के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर के नाम का टैटू अपनी बांह पर बनवाया है. वहीं, समरीन कौर ने अपनी बांह पर अर्शदीप सिंह के नाम का टैटू गुदवाया है. इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

कपल ने बनवाया क्यूट टैटू

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने एक-दूसरे का नाम अपनी बांह पर बनवाया है. अर्शदीप ने अपने हाथ की बांह पर ‘SK’ लिखवाया है, जिसके नीचे छोटा सा हार्ट (दिल) भी बना है. वहीं, समरीन कौर ने अपने हाथ पर ‘AS’ गुदवाया है. अर्शदीप और समरीन ने अपनी बांह पर यह खास टैटू अभिषेक गवाई और टैटू आर्टिस्ट सनी सेन ने मिलकर बनाया है. देखें तस्वीरें…

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कौन हैं समरीन कौर?

अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड समरीन कौर पेशे से एक एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. समरीन कौर का जन्म 7 सितंबर साल 1999 को जम्मू-कश्मीर में हुआ था. उन्होंने पुणे स्थित सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीकॉम (ऑनर्स) में डिग्री हासिल की थी. इसके बाद समरीन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. वह पहली बार चर्चा में तब आईं, जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था. इस प्रतियोगिता में वह फाइनलिस्ट रही थीं. इतना ही नहीं, समरीन कौर ZEE5 की वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने 83 और सरदार जी 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया है. साथ ही वह कई म्यूजिक वीडियो भी में काम कर चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: Duleep Trophy: ईशान ने बढ़ाई गंभीर-अगरकर की टेंशन, फाइनल में शतक ठोक मचाई तबाही, टेस्ट टीम में एंट्री पक्की!

अर्शदीप सिंह का करियर

27 साल के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल में खेलते हैं. उन्होंने 91 टी20 इंटरनेशनल में 135 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे में अर्शदीप सिंह ने 18 मैचों में 30 विकेट चटकाए हैं. अब वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते दिखाई देंगे.

Tags: arshdeep singhsamreen kaur
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