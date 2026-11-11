अर्शदीप सिंह ने की सगाई! गर्लफ्रेंड समरीन कौर को पहनाई रिंग, घुटने पर बैठकर किया प्रपोज, देखें PHOTOS

Arshdeep Singh Samreen Kaur Engagement: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी जिंदगी कई नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर से सगाई कर ली है. कपल ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी. फैंस के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि अर्शदीप सिंह अभी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं. वह भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज खेल रहे हैं. इस सीरीज के बीच में ही अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर को खास अंदाज में प्रपोज किया.

समरीन कौर के साथ सगाई करने के बाद अर्शदीप सिंह के लिए 11 नवंबर की तारीख बहुत ज्यादा खास बन गई है. दरअसल, 11 नवंबर की सुबह ही आधिकारिक तौर पर उनके IPL ट्रेड का एलान हुआ. इस ट्रेड के तहत अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स को छोड़कर मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं. उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़कर पंजाब में आए हैं.

अर्शदीप सिंह ने शेयर की तस्वीरें

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें अर्शदीप सिंह घुटनों पर बैठकर समरीन कौर पर प्रपोज करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद वो रोमांटिक अंदाज में समरीन कौर को रिंग पहनाते दिखाई दे रहे हैं. अर्शदीप सिंह और समरीन कौर लंबे समय से डेट कर रहे हैं. उन्होंने इस खाल पल को यादगार बनाने के लिए न्यूजीलैंड को चुना. अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उसमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमें एक-दूसरे को सौंपा. जीवनभर के इस साथ के नाम 11.11.2026 (हाय मंगेतर).’

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिश्ते की चर्चा लंबे समय से वो रही है. इसकी शुरुआत उस समय हुई, जब अर्शदीप सिंह ने स्नैपचैट पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें वो किसी लड़की का हाथ थामे दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था. इसके बाद वो अर्शदीप और समरीन धर्मशाला की सड़कों पर हाथ पकड़े घूमते हुए दिखाई दिए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जो खूब वायरल हुआ. इसके बाद उन दोनों को कई बार साथ में देखा गया. फिर जुलाई में अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर के साथ तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी.

कौन हैं समरीन कौर?

बता दें कि अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर एक भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं. वह जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं, जो अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म ’83’ और पंजाब फिल्म ‘सरदार जी 2’ में काम किया है. इसके अलावा वो नेल पॉलिश जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. इतना ही नहीं, समरीन कौर ने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है.