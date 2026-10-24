IND vs NZ: भुवी का टूटा रिकॉर्ड, अर्शदीप सिंह बने नंबर-1, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

Arshdeep Singh Most Wickets: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है. अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच में 2 विकेट लिए. इसी के साथ वह भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में टिम साइफर्ट को आउट किया. इसके बाद मैच के अपने आखिरी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया. ग्लेन फिलिप्स को आउट करते ही अर्शदीप सिंह ने साल 2026 के कैलेंडर ईयर में अपने 38 विकेट पूरे कर लिए. इसी के साथ वह भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट वाले बॉलर बन गए. उन्होंने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में कुल 37 टी20 इंटरनेशनल विकेट चटकाए थे.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I विकेट (भारतीय)

भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने के मामले में अर्शदीप सिंह पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार हैं. वहीं, तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनके नाम एक कैलेंडर ईयर में 36 टी20 इंटरनेशनल विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा अक्षर पटेल भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

38 विकेट- अर्शदीप सिंह (2026*)

37 विकेट- भुवनेश्वर कुमार (2022)

36 विकेट- अर्शदीप सिंह (2024)

36 विकेट- वरुण चक्रवर्ती (2025)

33 विकेट – अर्शदीप सिंह (2022)

32 विकेट – अक्षर पटेल (2026)

अर्शदीप सिंह भारत के सबसे सफल गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्शदीप सिंह भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने भारत के लिए इस फॉर्मेट में कुल 101 मैच खेले हैं, जिसमें 148 विकेट चटकाए हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 100 मैच में 126 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 114-114 विकेट हासिल किए हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंद पर 70 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली. इसके दम पर कीवी टीम ने भारत के सामने 181 रन का टारगेट रखा. टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. भारत ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन फिर 40 रन के स्कोर पर संजू सैमसन का विकेट गिरा. इसके बाद सिर्फ 69 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए. फिलहाल भारत ने 13 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं. नमन धीर और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं.