अर्शदीप सिंह को BCCI ने लगाई डांट, ब्लॉग नहीं बनाने की दी हिदायत, युजवेंद्र चहल से जुड़ा मामला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में ‘वेपिंग’ (ई-सिगरेट) स्कैंडल के सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कड़ा रुख अपनाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर कहा गया कि इसमें चहल वेपिंग करते हुए दिख रहे हैं. इस कार्रवाई की गाज पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर गिरी है, जिन्हें सोशल मीडिया के लिए व्लॉग बनाने से तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है. आइए समझते हैं बीसीसीआई ने ऐसा क्यों किया है.

बीसीसीआई ने अर्शदीप को यह निर्देश हालिया ट्रेवल व्लॉग से विवाद के बाद आया है. सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि इस वीडियो में अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल अहमदाबाद से हैदराबाद की उड़ान के दौरान विमान के अंदर वेप (ई-सिगरेट) करते हुए दिखे. हालांकि खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, BCCI ने अर्शदीप को टूर्नामेंट के बचे समय के लिए कोई भी व्लॉग पोस्ट न करने का निर्देश दिया है.

IPL 2026 में वेपिंग का बढ़ता विवाद

चहल का यह मामला इस सीजन का दूसरा ‘वेपिंग’ विवाद है. इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेप का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया था. BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने शुक्रवार को सभी 10 फ्रेंचाइजी को सात पन्नों के नए दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में ई-सिगरेट का उपयोग कानूनन अपराध है.

देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

सैकिया ने निर्देश में कहा, “टूर्नामेंट के भीतर ऐसी गतिविधियों में ऐसा करते हुए पाए जाने वाला कोई भी व्यक्ति न केवल BCCI और IPL नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि वह लागू कानूनी ढांचे के तहत संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) भी कर सकता है.” खिलाड़ियों के व्यवहार के अलावा BCCI ने लीग की गरिमा बनाए रखने के लिए सुरक्षा भी कड़ी कर दी है. बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को ‘हनी-ट्रैप’ से बचने की भी सलाह दी है. इसके लिए बीसीसीआई ने 8 पन्नों की गाइड लाइंस भी जारी की है.