मार्च में घोड़ी चढ़ेंगे अर्जुन! तेंदुलकर परिवार से भी रईस है आने वाली बहु? जानिए क्या करती हैं सानिया और कितनी संपत्ति की हैं मालकिन

तेंदुलकर परिवार में शादी की शहनाइयां बज रही हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन और सानिया चंदोक की शादी की तारीख फाइनल हो गई है. महीनों तक चली गॉसिप के बाद यह कन्फर्म हो गया है कि अर्जुन इसी साल मार्च में अपनी मंगेतर सानिया चंदोक से शादी करने जा रहे हैं. अर्जुन तेंदुलकर जिन्हें हाल ही में IPL में मुंबई इंडियंस से LSG में ट्रेड किया गया है,

अर्जुन अपनी निजी जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं. वो सानिया के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. सानिया एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और खुद भी एक जाने-माने परिवार से आती हैं. वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. खबरों के मुताबिक वह काफी समय से तेंदुलकर परिवार के करीबी लोगों में शामिल रही हैं. इस कपल ने असल में अगस्त 2025 में सगाई की थी, जिसमें सिर्फ उनके सबसे करीबी परिवार वाले ही शामिल हुए थे.

तेंदुलकर ने खुद Reddit AMA सेशन के दौरान पुष्टि की

यह खबर तभी पब्लिक हुई जब तेंदुलकर ने खुद Reddit AMA (आस्क मी एनीथिंग) सेशन के दौरान इसकी पुष्टि की। जब एक फैन ने पूछा कि क्या अर्जुन की सच में सगाई हो गई है, तो ‘मास्टर ब्लास्टर’ ने जवाब दिया: “हां, हो गई है, और हम सब उसकी ज़िंदगी के इस नए पड़ाव के लिए बहुत उत्साहित हैं।”

शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होंगी

शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने वाली हैं, और मुख्य सेरेमनी 5 मार्च 2026 को होने की उम्मीद है. भले ही पूरी दुनिया इस पर नज़र रखेगी, लेकिन यह इवेंट प्राइवेट ही रहने की उम्मीद है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेलिब्रेशन मुंबई में होंगे और यह एक प्राइवेट मामला रहेगा. जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और क्रिकेट कम्युनिटी के कुछ खास लोग ही शामिल होंगे.

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

अर्जुन ने घरेलू क्रिकेट में अपना एक अलग रास्ता बनाया है, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों से लेकर गोवा के लिए एक महत्वपूर्ण बॉलिंग ऑलराउंडर बनने तक. एक लंबे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और एक काबिल निचले क्रम के बल्लेबाज, उन्होंने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में शानदार डेब्यू किया और शतक बनाया.

हालांकि उन्हें एक दिग्गज सरनेम रखने का स्वाभाविक दबाव झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ अपने IPL कार्यकाल के दौरान अपनी क्षमता की झलक दिखाई है. अगले सीज़न में LSG की जर्सी पहनने पर वह फिर से सुर्खियों में रहेंगे.

अर्जुन तेंदुलकर की नेट वर्थ

अर्जुन तेंदुलकर की नेट वर्थ लगभग ₹21-22 करोड़ होने का अनुमान है. उनकी कमाई का मुख्य सोर्स उनका IPL कॉन्ट्रैक्ट है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2021 में ₹20 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा था और 2022 में ₹30 लाख में रिटेन किया. पिछले पांच सालों में, अर्जुन ने IPL से लगभग ₹1.4 करोड़ कमाए हैं.

क्या करती हैं सानिया चंदोक

सानिया चंदोक एक भारतीय एंटरप्रेन्योर और क्वालिफाइड वेटरनरी टेक्नीशियन हैं. मुंबई की रहने वाली सानिया एक जाने-माने बिजनेस परिवार से आती हैं और उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

सानिया चंदोक की शिक्षा और शुरुआती जीवन

सानिया चंदोक ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के जाने-माने स्कूलों जैसे बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल और द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) में पढ़ाई की, जहाँ से उन्होंने 2020 में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की.

करियर और बिजनेस वेंचर्स

जानवरों के प्रति अपने जुनून के साथ, सानिया ने 2022 में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP शुरू किया, जो मुंबई में हेडक्वार्टर वाला एक लग्जरी पेट ग्रूमिंग और केयर ब्रांड है. वह कंपनी की डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं और पालतू जानवरों के लिए टॉप-एंड ग्रूमिंग, स्किनकेयर और वेलनेस सर्विस देने में लगी हुई हैं.

उनके दादा, रवि घई, इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और मशहूर आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी के मालिक हैं. उनकी नेट वर्थ लगभग ₹16 बिलियन होने का अनुमान है, जो सचिन तेंदुलकर की बताई गई ₹14 बिलियन की संपत्ति से ज़्यादा है.