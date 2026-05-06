नए युवा खिलाड़ियों का डेब्यू, लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटे को नहीं मिला चांस, कब खत्म होगा ‘वनवास’?

Arjun Tendulkar: IPL 2026 में कई नए युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से भी कई युवा खिलाड़ियों ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की, लेकिन एक खिलाड़ी को अभी तक मौका नहीं मिल पाया है. हम बात कर रहे हैं भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की, जो इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की स्क्वाड का हिस्सा हैं. लखनऊ की टीम ने मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर को अपनी टीम में शामिल किया था. मौजूदा सीजन में लखनऊ की ओर से 21 वर्षीय मुकुल चौधरी और 22 साल के अक्षत रघुवंशी ने अपना डेब्यू कर लिया है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया है.

कब खत्म होगा अर्जुन का इंतजार?

26 साल के ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2023 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. हालांकि उन्हें लगातार मौके नहीं दिए गए. मुंबई के लिए अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ 5 मैच ही खेले हैं. आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर के नाम 5 मैचों में 3 विकेट दर्ज हैं. कई सालों तक मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहने के बावजूद अर्जुन तेंदुलकर को अच्छे मौका नहीं मिले, जिससे वह अपनी काबिलियत साबित कर सकें.

अब अर्जुन तेंदुलकर मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. IPL 2026 सीजन के आधे से ज्यादा मैच खेले जा चुके हैं. लखनऊ ने अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं. इनमें से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना किया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद लखनऊ की टीम का सफर लगभग खत्म हो गया है. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि आने वाले मैचों में अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका दिया जा सकता है.

मुंबई में था यही हाल

लखनऊ सुपर जायंट्स में आने से पहले अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े थे. वह कई सालों तक मुंबई इंडियंस की स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन ज्यादा मैच खेलने के मौके नहीं मिले. उन्होंने लंबे समय तक नेट्स में पसीना बहाया, लेकिन गिने-चुने मौके ही मिले. साल 2023 में अर्जुन तेंदुलकर को पूरे सीजन में 4 मैच खेलने को मिले. इसके बाद 2024 में सिर्फ 1 मैच में मौका दिया गया है. इसके 2025 में पूरे सीजन अर्जुन तेंदुलकर बेंच पर ही बैठे रहे. फिलहाल वह लखनऊ की टीम हिस्सा हैं और फैंस उन्हें मैदान पर खेलते देखना चाहते हैं.