BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Arjun tendulkar engagement: पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है।

घई परिवार आतिथ्य और खान-पान के क्षेत्र में जाना-माना नाम है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। सगाई एक निजी समारोह में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए।

25 वर्षीय अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती हैं।

हालाँकि न तो तेंदुलकर परिवार और न ही घई परिवार ने सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।