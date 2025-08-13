Home > खेल > BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Arjun tendulkar engagement: पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 13, 2025 22:10:00 IST

BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Arjun tendulkar engagement:  पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है।

घई परिवार आतिथ्य और खान-पान के क्षेत्र में जाना-माना नाम है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। सगाई एक निजी समारोह में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए।

25 वर्षीय अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती हैं।

हालाँकि न तो तेंदुलकर परिवार और न ही घई परिवार ने सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।

Shubman Gill: भारतीय कप्तान के आगे नतमस्तक हुआ ICC, दिया ये बड़ा सम्मान, ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाला देखता रह गया मुंह

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025
BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई
BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई
BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई
BREAKING: अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती से की सगाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?