Arjun Tendulkar: मुंबई का साथ छोड़ा, गोवा टीम में शामिल, करियर पर भी उठे सवाल, अब दोबारा मिला ऑफर

Arjun Tendulkar Gets Offer: भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के 2026 घरेलू सीजन में भी गोवा के लिए खेलने का ऑफर मिला है. 26 साल के तेज गेंदबाज हाल ही में गोवा के ओमान दौरे का हिस्सा नहीं थे. इसके बाद उनके भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन लगातार पांचवें सीजन में गोवा की टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. उन्होंने 2022-23 सीजन में मुंबई छोड़कर गोवा का रुख किया था.

अर्जुन को मुंबई की टीम में लगातार खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे. इसके बाद उन्होंने गोवा का साथ चुना और धीरे-धीरे टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हो गए. गोवा के लिए उन्होंने अब तक 50 फर्स्ट क्लास विकेट लिए हैं. घरेलू क्रिकेट में उनका सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश की है. गोवा की टीम भी पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है.

आईपीएल में भी बदली टीम

साल 2026 में अर्जुन ने आईपीएल में भी अपनी टीम बदली. वह मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए. हालांकि, उन्हें इस टीम की ओर से सिर्फ एक मुकाबला खेलने का मौका मिला. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में गेंदबाजी की और चार ओवर में 36 रन देकर एक विकेट हासिल किया. यह मुकाबला टूर्नामेंट की स्थिति के लिहाज से ज्यादा अहम नहीं था, लेकिन अर्जुन के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका था.

घरेलू क्रिकेट में अर्जुन के आंकड़े

अर्जुन ने अब तक 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट लिए हैं. उनका गेंदबाजी औसत 38.03 है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/25 रहा है. लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 24 मैचों में 26 विकेट हासिल किए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में 30 मैचों में उनके नाम 36 विकेट हैं. बल्लेबाजी में अर्जुन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 685 रन बनाए हैं, जिसमें 120 रन का शतक भी शामिल है. लिस्ट ए में उनके नाम 160 और टी20 में 194 रन हैं. तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कुल 11 कैच भी लिए हैं.