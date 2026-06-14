IPL में नहीं मिला मौका, तो मुंबई लीग में मचाया गदर; अर्जुन तेंदुलकर ने बैट-बॉल दोनों से उड़ाए होश! खुद देख लीजिए आंकड़े

Arjun Tendulkar: शनिवार (13 जून) को खेले गए फ़ाइनल मैच में ARCS अंधेरी ने MSC मराठा रॉयल्स को 8 रन से हराकर T20 मुंबई लीग 2026 का ख़िताब जीता. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए फ़ाइनल में ARCS अंधेरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. MSC मराठा रॉयल्स ने चिन्मय राजेश सुतार की हाफ़-सेंचुरी की बदौलत 5 विकेट पर 154 रन बनाए.

155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, ARCS अंधेरी की टीम अपने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी. दिव्यांश सक्सेना की 51 रन की पारी बेकार चली गई, क्योंकि मुशीर खान, अर्जुन तेंदुलकर और कप्तान शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज़ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. नतीजतन, MSC मराठा रॉयल्स ने ख़िताब अपने नाम कर लिया.

अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई टी20 लीग में प्रदर्शन

मुंबई की तरफ से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर फाइनल में बल्ले से कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाए. 12 गेंद में उन्होंने सिर्फ 2 बनाए, हालाँकि उन्होंने 2 विकेट जरूर झटके. फाइनल में अर्जुन का प्रदर्शन भले ही ऑलराउंड ना रहा हो लेकिन इस पुरे टूर्नामेंट में उन्होंने अलग ही छाप छोड़ी है.

अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2026 में सिर्फ़ एक मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन अपनी बॉलिंग स्किल्स से उन्होंने सुर्खियां बटोरीं. तब से, युवा तेंदुलकर ने मुंबई की लोकल T20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया है. अर्जुन एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने इस लीग में न सिर्फ़ अपनी बॉलिंग से बल्कि कुछ शानदार बैटिंग पारियों से भी धूम मचाई.

अर्जुन तेंदुलकर ने टूर्नामेंट में 70 गेंदों पर 104 रन बनाए. खेली गई छह पारियों में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए. कई मौकों पर, उन्होंने अपनी टीम ‘आर्क्स अंधेरी’ (जो रनर-अप रही) के लिए नंबर 3 पर बैटिंग की. उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 66 रन था; उनकी इस हाफ़-सेंचुरी वाली पारी ने टूर्नामेंट में खूब चर्चा बटोरी.

जूनियर तेंदुलकर का बॉलिंग में जलवा

अर्जुन तेंदुलकर ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग का जादू दिखाया. उन्होंने टूर्नामेंट में सात मैच खेले, लेकिन छह पारियों में बॉलिंग की. खास बात यह है कि इस T20 लीग में अर्जुन का इकॉनमी रेट 8 से कम रहा. छह पारियों में उन्होंने कुल 21 ओवर फेंके, 7 विकेट लिए और 7.95 के इकॉनमी रेट से रन दिए. टूर्नामेंट में उनका बॉलिंग औसत 23.86 और स्ट्राइक रेट 18.00 रहा. लीग में उनका सबसे अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन 11 रन देकर 3 विकेट लेना था. उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर उन्हें IPL में लगातार मौके मिले होते, तो वे अब तक एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुके होते.

फाइनल में अंधेरी को हराकर मराठा रॉयल्स बने चैंपियन

T20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में, MSC मराठा रॉयल्स ने आर्क्स अंधेरी को 8 रन से हराकर खिताब जीता. अंधेरी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. चिन्मय राजेश सुतार की हाफ़-सेंचुरी की बदौलत, MSC मराठा रॉयल्स ने 5 विकेट पर 154 रन बनाए. जवाब में, आर्क्स अंधेरी की टीम 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी. हालांकि, अर्जुन इस मैच में अपनी बैटिंग से निराश हुए; उन्होंने 12 गेंदों पर सिर्फ़ 2 रन बनाए. दूसरी ओर, बॉलिंग करते हुए उन्होंने अपने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए; उन्होंने मराठा रॉयल्स को ये दो शुरुआती झटके एक ही ओवर में दिए.