पहले पेनल्टी मिस… फिर आखिरी मिनटों में दिखाया मैजिक! लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को दिलाई यादगार जीत

Argentina vs Egypt: फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इजिप्ट को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट की टीम डिफेंडिंग चैंपियंस को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देगी. हालांकि इसके बाद लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने शानदार वापसी की और आखिरी मिनटों में गोल दागकर मैच का रुख पलट कर रख दिया. दरअसल, मैच के आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना 0-2 से पीछे थी, लेकिन फिर लियोनेल मेसी अपना जादू दिखाते हैं.

कैसा रहा नॉकआउट मैच का रोमांच?

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के नॉकआउट मुकाबले में इजिप्ट ने अर्जेंटीना को टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था. मैच के आखिरी 10 मिनट से पहले इजिप्ट 2-0 से आगे थे. यासिर इब्राहिम ने पहले हॉफ के 15वें मिनट में गोल करके इजिप्ट को 1-0 से बढ़त दिलाई. पहले हाफ में अर्जेंटीना ने काफी कोशिश की, लेकिन वे इजिप्ट के डिफेंस को तोड़ नहीं पाए.

इसी दौरान अर्जेटीना को पेनल्टी में गोल दागने का भी मौका मिला था, लेकिन मेसी पेनल्टी को गोल में बदलने से चूक गए. यह देखकर मेसी के फैंस काफी निराश हुए. दूसरे हाफ में एक बार फिर इजिप्ट की टीम ने 2-0 से बढ़त बना ली. दूसरे हाफ के 67वें मिनट में मोस्तफा जिको इजिप्ट के लिए दूसरा गोल दाग दिया और अपनी टीम को जीत करीब पहुंचा दिया.

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अर्जेंटीना का रोमांचक वापसी

आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी की और मैच का रुख पलट दिया. अर्जेंटीना के क्रिस्टियन रोमेरो ने 79वें मिनट गोल दागकर स्कोर 2-1 कर दिया. फिर लियोनेल मेसी ने अपना जादू दिखाया और 83वें मिनट गोल दागकर स्कोर 2-2 कर दिया. आखिरकार 90 मिनट का खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमों का स्कोर 2-2 हो गया. फिर इंजरी टाइम में अर्जेंटीना के एन्जो फर्नांडीज ने हेडर से गोल किया और अपनी टीम को 3-2 से जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना अगले राउंड यानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है.

लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास

लियोनेल मेसी ने इजिप्ट के खिलाफ नॉकआउट में एक गोल दिया. अब इस विश्व कप में उनके कुल गोल की संख्या 8 हो गई, जिससे वह गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं. उनके पीछे एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बाप्पे हैं, जिन्होंने 7-7 गोल किए हैं. इतना ही नहीं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के इतिहास में एक ही वर्ल्ड कप में 8 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने गुइलेर्मो स्टैबिले की बराबरी कर ली है. बता दें कि गुइलेर्मो स्टैबिले ने साल 1930 के वर्ल्ड कप में 8 गोल दागकर यह रिकॉर्ड बनाया था.