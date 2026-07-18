मैदान पर उतरने से पहले ही हारी अर्जेंटीना! फाइनल में ‘अनलकी’ रेफरी की एंट्री, पुराना जख्म होगा ताजा

Argentina vs Spain: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ा पर पहुंच चुका है. 19 जुलाई (रविवार) को विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में खेला जाएगा. लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व कप खिताब उठाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि इस मुकाबले से पहले अर्जेंटीना के फैंस की टेंशन बढ़ गई है.

दरअसल, न्यू जर्सी में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए FIFA ने स्लोवेनिया के अनुभवी रेफरी स्लावको विंसिक को मैच ऑफिशियल नियुक्त किया है. बता दें कि पिछले विश्व कप में जब अर्जेंटीना को सऊदी अरब के खिलाफ 1-2 से हार मिली थी, तो उस मैच में स्लावको विंसिस रेफरी थे. ऐसे में फाइनल से पहले अर्जेंटीना फैंस की चिंता बढ़ गई है.

कौन हैं स्लावको विंसिक?

FIFA ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के फाइनल के लिए रेफरी पैनल का एलान किया है. फाइनल में स्लावको विंसिक के साथ सहायक रेफरी के रूप में टोमाज क्लैंचनिक और एंड्राज कोवाचिक मौजूद रहेंगे. वहीं, अधम मखादमेह चौथे अधिकारी और मोहम्मद अलकालाफ रिजर्व असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

बता दें कि 46 साल के विंसिक दुनिया के सबसे अनुभवी रेफरी में गिने जाते हैं. उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में पहली बार रेफरी की भूमिका निभाई थी. इस साल वह दूसरे विश्व कप में रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में वह अभी तक 3 मैचों का संचालन कर चुके हैं और फाइनल का मुकाबला उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप मैच होगा.

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कब खेला जाएगा फाइनल?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का मुकाबला न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस रोमांचक मुकाबले में 80 हजार से ज्यादा फैंस के आने की उम्मीद है. इस मुकाबले में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच जंग होगी. इस खिताबी जंग में लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. बता दें कि साल 2022 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब हासिल किया था. इससे पहले अर्जेंटीना ने साल 1978 और 1986 में भी फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है.