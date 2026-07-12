लियोनेल मेसी का नहीं चला जादू, फिर भी अर्जेंटीना का जलवा बरकरार, स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री

Argentina vs Switzerland: दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अर्जेंटीना ने 12 जुलाई (रविवार) को क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया. कैनसस सिटी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे. इसके साथ ही अर्जेंटीना ने 7वीं बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. वहीं, यह लगातार चौथी बार है जब अर्जेंटीना ने विश्व कप के टॉप-4 में अपनी जगह बनाई है. अब अर्जेंटीना का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा.

लियोनेल मेसी का नहीं चला जादू!

इस नॉकआउट मुकाबले में फैंस की नजरें दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) पर थीं. उन्होंने अभी तक इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनका जादू नहीं चला. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी एक भी गोल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना ने शानदार जीत हासिल की.

अर्जेंटीना ने कैसे पलट दी बाजी?

मैच की बात करें, तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. अर्जेंटीना ने पहले हाफ के 10वें मिनट में गोल दाग कर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली थी. यह गोल अर्जेंटीना के एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने किया, जिन्हें लियोनल मेसी से शानदार कॉर्नर क्रॉस मिला था. इसके बाद स्विट्जरलैंड की टीम ने शानदार वापसी की और दूसरे हाफ के 67वें मिनट में डैन न्डोये के गोल ने गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. 90 मिनट का खेल खत्म होने तक 1-1 से बराबरी पर था.

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इसके बाद 15-15 मिनट का दो एक्स्ट्रा टाइम खेला गया. एक्स्ट्रा के पहले हाफ में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड के गोल पोस्ट पर हमला बोल दिया, लेकिन गोलकीपर ने सभी को नाकाम कर दिया. पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया. फिर दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने जोरदार वापसी की. अर्जेंटीना की ओर से जूलियन अल्वारेज 112वें मिनट में गोल दागा, जबकि 120वें मिनट में लौटारो मार्टिनेज ने गोल दागकर अर्जेंटीना को जीत दिलाई.

अर्जेंटीना का अगला मैच

अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. अब अर्जेंटीना का सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होगा. यह मुकाबला 15 जुलाई खेला जाएगा. अर्जेंटीना उस मुकाबले में जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचना चाहेगी.