FIFA WC 2026: जीतकर भी हार गई इंग्लैंड! आखिरी 7 मिनट में चला मेसी का जादू, फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना

Argentina vs England: दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया. फैंस के बीच इस मुकाबले की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि अर्जेंटीना ने एक बार फिर आखिरी मिनटों में खेल पलट दिया. दरअसल, मैच की शुरुआत में इंग्लैंड ने अपना दबदबा बनाया हुआ था. खेल के 85वें मिनट तक इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रही थी, लेकिन फिर लियोनेल मेसी अपना जादू दिखाते हैं. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने आखिरी 7 मिनट में 2 गोल दागकर फाइनल का टिकट कटाया. जानें अर्जेंटीना ने कैसे जीता रोमांचक मैच…

लियोनेल मेसी ने कैसे पलटा मैच?

सेमीफाइनल मैच के पहले हाफ में इंग्लैंड की टीम ने गेंद पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन कोई गोल नहीं कर पाई. हालांकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी पहले हाफ में कोई गोल करने में नाकाम रहे. इसके बाद दूसरे हाफ में इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन ने 55वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई. इसके बाद मुकाबला रोमांचक हो गया. ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच में जीत जाएगी, लेकिन फिर अर्जेंटीना ने आखिरी मिनटों में मैच का पूरा रुख बदल दिया.

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खेल के 84 मिनट तक अर्जेंटीना कोई गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर लियोनल मेसी (Lionel Messi) के शानदार असिस्ट से एंजो फर्नांडिज ने 85वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. 90 मिनट का खेल खत्म होने के बाद इंजरी टाइम में अर्जेंटीना ने फिर कमाल किया. लियोनेल मेसी के असिस्ट पर लुटारो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में गोल दागा और अर्जेंटीना को 2-0 से बढ़त दिला दी और अर्जेंटीना की जीत पक्की कर दी.

Argentina are headed back to the #FIFAWorldCup Final 🇦🇷 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026

स्पेन से फाइनल में भिड़ेगी अर्जेंटीना

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना का सामना विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन से होगा. स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. यह मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा. इस फाइनल में अर्जेंटीना के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अगर अर्जेंटीना की टीम फाइनल में स्पेन को हरा देती है, तो वह लगातार 2 बार विश्व कप जीतने वाली दूसरी टीम बन जाएगी. अभी तक सिर्फ ब्राजील ही यह कारनामा कर पाया है, लेकिन पिछले 62 सालों में कोई टीम अपना खिताब डिफेंड नहीं कर पाई है.