Aravinda de Silva: अरविंद डी सिल्वा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पत्नी भी मुश्किल में फंसी, क्या है मामला?

Aravinda de Silva Arrest Warrant: श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा (Aravinda de Silva) बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट पासन अमरसेना ने अरविंद डी सिल्वा और उनकी पत्नी प्रियंगा अनुष्का विजेनायके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. बुधवार को उन दोनों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया. यह आदेश तब दिया गया जब दिवंगत कपिला चंद्रसेना और उनकी पत्नी से जुडे़ एयरबस ट्रांजेक्शन (Airbus Case) से जुड़े मामले की सुनवाई कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. इस मामले में संदिग्ध के रूप में नामजद कपिल चंद्रसेना का निधन हो चुका है. वहीं, उनकी पत्नी को इस समय विदेश में हैं, जिन्हें इस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था.

अरविंद और उनकी पत्नी के खिलाफ वारंट क्यों?

दरअसल, इस पूरे मामले में दिवंगत कपिला चंद्रसेना की पत्नी को जमानत मिली थी, जिसमें 2 जमानतदारों (Sureties) ने बॉन्ड भरा था. इसमें अरविंद डी सिल्वा और उनकी वाइफ शामिल हैं. जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो मुख्य आरोपी (चंद्रसेना की पत्नी) और दोनों जमानतदार यानी (डी सिल्वा और उनकी पत्नी) कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके चलते उन दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया.

कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए अरविंदा और उनकी पत्नी?

जमानतदारों की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में बताया कि वे पेश नहीं हो सकते, क्योंकि अरविंदा डी सिल्वा की मां गुजर गई हैं. बुधवार को उनका अंतिम संस्कार होना है. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए जाएं और जब वारंट वापस लेने के लिए जाएं, तो हालात कोर्ट के ध्यान में लाए जाएं.

कौन हैं अरविंद डी सिल्वा?

अरविंद डी सिल्वा दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने साल 1996 में श्रीलंका को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. करियर की बात करें, तो अरविंद डी सिल्वा ने टेस्ट में श्रीलंका के लिए 93 मैच खेले हैं, जिसमें 6,361 रन बनाए हैं. वहीं, वनडे में उनके नाम 308 मैच में 9,284 रन दर्ज हैं. टेस्ट और वनडे में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर अरविंद डी सिल्वा ने 31 शतक लगाए हैं.