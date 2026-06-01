Virat Kohli Romantic Photo: ‘माथे पर किस, हाथ में ट्रॉफी…’ अनुष्का शर्मा ने शेयर की सीजन की सबसे खूबसूरत तस्वीर

Anushka-Virat: IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाड़ियों और फैंस के बीच जश्न का माहौल है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री और विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक बेहद खास और रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. ट्रॉफी के साथ विराट और अनुष्का की यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

फोटो में क्या है?

इस वायरल फोटो में, अनुष्का विराट के माथे पर फोरहेड किस करती हुई दिख रही हैं, जो उनके बीच के प्यार को साफ दिखा रहा है.

ट्रॉफी पकड़े हुए दिख रहे हैं कोहली

सोशल मीडिया पर सामने आई इस वायरल फोटो में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा चमचमाती IPL ट्रॉफी पकड़े हुए दिख रहे हैं. लाल बैकग्राउंड पर ली गई इस फोटो में, विराट मुस्कुरा रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, जबकि अनुष्का उन्हें किस कर रही हैं.

सीजन की सबसे खूबसूरत

अनुष्का शर्मा ने यह बहुत खास फोटो पोस्ट करते समय कैप्शन में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ तीन इमोजी का इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा ‘✌🏼❤️🙏’ (जीत, दिल और नमस्ते). बिना शब्दों के भी उनका कैप्शन इस बड़ी जीत पर उनकी खुशी विराट के लिए उनके प्यार और भगवान के प्रति उनके आभार को पूरी तरह से दिखाता है. फैंस इस फोटो पर कमेंट कर रहे हैं और इसे सीजन की सबसे खूबसूरत फोटो बता रहे हैं.

जमकर रिएक्ट कर रहे हैं फैंस

विराट कोहली और अनुष्का की इस फोटो पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, “इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है.” दूसरे यूजर ने लिखा, “अनुष्का के पास सबसे महंगी ट्रॉफी है.” एक और यूजर ने लिखा, “अनुष्का ने प्रार्थना की, विराट खेला और बैंगलोर जीत गया.” कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी जोड़े.