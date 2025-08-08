Virat Kohli Anushka Sharma: इस मशहूर शेफ ने विराट-अनुष्का को खिला दिया ‘सांप’! शाहकारी कपल के साथ ऐसे बर्ताव पर मच गया बवाल, जानिए क्या है मामला?

Virat Kohli And Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही वीगन हैं, यानी विराट और अनुष्का जानवरों से बना या उनसे प्राप्त कोई भी उत्पाद खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि दोनों ने सांप खाया है तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल एक बार शेफ हर्ष दीक्षित ने उनके लिए एक वियतनामी डिश बनाई, जिसका नाम था – फो। यह डिश चिकन और बीफ़ से बनती है, लेकिन विराट और अनुष्का दोनों ही वीगन हैं, इसलिए हर्ष दीक्षित ने इस कपल के लिए इसे शाकाहारी तरीके से तैयार किया।

विराट-अनुष्का को खिलाया ‘सांप’

हर्ष दीक्षित ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, यह तस्वीर उस समय की है जब यह जोड़ा 2019 में अपनी दूसरी शादी की सालगिरह मना रहा था। शेफ हर्ष ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वियतनामी खाने में सांप बहुत होते हैं। यहाँ के खाने में सांप की वाइन और मांस भी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इन शाकाहारियों को सांप खिलाना चाहिए। शेफ हर्ष ने लौकी में मूंगफली, नारियल, टोफू और थोड़ा हरा धनिया भरा और उसे स्मोक भी किया। हर्ष ने इस डिश में वॉटर एनोकी मशरूम और मिर्च भी डाली। हर्ष ने अपनी पोस्ट के साथ इस शाकाहारी फ़ो की पूरी रेसिपी भी शेयर की।

हर्ष ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीर के साथ डिश की तस्वीर भी शेयर की और उसके बाद खाली प्लेट की भी, जिसके ज़रिए हर्ष ने बताया कि इस कपल को उनके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया। हर्ष ने विराट-अनुष्का के लिए साँप के आकार का शाकाहारी फ़ो बनाया था।

