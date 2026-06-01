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मैदान पर दिखा क्यूट मूमेंट, अनुष्का शर्मा ने इस क्रिकेटर को लगाया गले, तो कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल

Anushka Sharma Viral Video: आरसीबी की जीत के बाद अनुष्का शर्मा भी मैदान पर विराट कोहली के साथ जश्न मनाते दिखाई दीं. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के कई प्यारे वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 1, 2026 1:09:19 PM IST

अनुष्का शर्मा ने कोहली के सामने किसे लगाया गले?
अनुष्का शर्मा ने कोहली के सामने किसे लगाया गले?


Anushka Sharma Viral Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया. इस ऐतिहासिक जीत के साथ आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया. पिछले साल आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार ट्रॉफी उठाई थी. अब उसी मैदान पर आरसीबी ने फाइनल जीतकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती है.

चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली समेत आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. इस दौरान कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी मैदान पर दिखाई दीं. आरसीबी की जीत के जश्न के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनुष्का शर्मा आरसीबी के एक खिलाड़ी को गले लगाती नजर आती हैं.

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अनुष्का ने कोहली के सामने किसे लगाया गले?

आरसीबी के फाइनल जीतने के बाद अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी जश्न का हिस्सा बनीं. इस दौरान मैदान पर अनुष्का शर्मा ने आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक को गले लगाया. उस दौरान विराट कोहली भी उनके पास खड़े दिखाई दिए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अनुष्का शर्मा ने दिनेश कार्तिक को गले लगाया, तो विराट कोहली क्यूट अंदाज में रिएक्शन दिए. सोशल मीडिया पर कोहली के रिएक्शन की तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हो रही हैं. देखें वीडियो…



जीत के जश्न में डूबे विराट कोहली

आईपीएल 2026 में जीत हासिल करने का बाद विराट कोहली अपने मस्तीभरे अंदाज में दिखाई दिए. हाथ में ट्रॉफी लेकर विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ जमकर जश्न मनाया. मैदान पर सेलिब्रेशन करने के बाद टीम होटल लौटने के बाद भी विराट कोहली जीत के जश्न में डूबे दिखाई दिए. टीम होटल में विराट कोहली ने डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कई रोमांटिक और प्यारे मूमेंट कैमरे में कैद हो गई, जिन्हें फैंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Video: जीत के जश्न में डूबे विराट कोहली! डांस के लिए खींचा अनुष्का शर्मा का हाथ, शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस

पाटीदार ने उठाई दूसरी ट्रॉफी

आरसीबी ने शुरुआती 17 सालों तक ट्रॉफी का इंतजार किया. इस दौरान 3 बार आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई. फिर आखिरकार आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान बने. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत ली. इसके बाद दूसरे सीजन में आरसीबी ने अपना टाइटल भी डिफेंड कर लिया.

Tags: Anushka sharmaviral videovirat kohli
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