18 लाख का कर्ज, होटल बंद करने की नौबत… फिर विराट-अनुष्का ने मंगाए छोले-भटूरे, रॉकेट बना 2 भाइयों का बिजनेस

Virat-Anushka Chhole Bhature Order: मुंबई के चेंबूर का एक छोटा सा छोले-भटूरे का होटल 18 लाख रुपये के कर्जे में डूब गया था. हालत इतनी खराब हो गई थी कि होटल को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर अचानक से होटल मालिकों की किस्मत बदल गई. आज ये होटल हर दिन करीब 3,000 थालियां परोस रही है, जिससे हर महीने लगभग 20 मिलियन रुपये की कमाई हो रही है. इस चमत्कार के पीछे कोई और नहीं, बल्कि भारतीय सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी अनुष्का शर्मा रहीं. दरअसल, अनुष्का शर्मा ने उस होटल से 2 प्लेट छोले-भटूरे ऑर्डर किए. इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर छोले-भटूरे की खूब तारीफ की, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट रातोंरात फेमस हो गया. एक समय पर जो रेस्टोरेंट कर्जे में डूबा हुआ था, वो आज अलग-अलग शहरों में अपने आउटलेट खोल चुकी है.

बंद होने वाला था होटल

यह होटल जसपाल सिंह खालसा और महिंदर सिंह खालसा नाम के दो भाइयों का है. उन दोनों ने दिल्ली के स्वाद को मुंबई तक पहुंचान के लिए ‘दिल्ली से’ नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया. उन्होंने मुंबई के चेंबूर में 15 अक्टूबर 2021 को यह रेस्टोरेंट खोला. शुरुआत में यह एक छोटा रेस्टोरेंट था, जहां पर सिर्फ 3 टेबल और 9-10 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी. पहले तो कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2022 की शुरुआत में बिक्री कम हो गई. इसकी वजह से रेस्टोरेंट को घाटा होने लगा. हालत इतनी खराब हो गई कि दोनों भाइयों पर 18 लाख रुपये का कर्ज हो गया और होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गया.

अनुष्का शर्मा के ऑर्डर ने बदली जिंदगी

सितंबर, 2022 में कॉमेडियम अभिषेक उपमन्यु मुंबई के इस रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां पर छोले भटूरे खाए. उस समय होटल के मालिक अभिषेक उपमन्यु को नहीं पहचानते थे. अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर रेस्टोरेंट के छोले-भटूरे की जमकर तारीफ की. इसके बाद अगले ही दिन से रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी. फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को इस होटल के बारे में पता चला, जहां पर दिल्ली जैसे छोले-भटूरे मिलते हैं. अनुष्का के पति विराट कोहली को दिल्ली के छोले-भटूरे बहुत पसंद हैं. ऐसे में अनुष्का ने उस रेस्टोरेंट से 2 प्लेट छोले-भटूरे मंगवाए. पहले तो रेस्टोरेंट मालिकों को यह सिर्फ मजाक लगा, लेकिन अनुष्का शर्मा ने सच में ऑर्डर किया था. इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर ‘एकदम दिल्ली जैसे छोले-भटूरे’ बताकर तारीफ भी की. उन्होंने कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु को इसके लिए क्रेडिट दिया.

आज करोड़ों में हो रही कमाई

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की पोस्ट के बाद जसपाल के रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी. शुरुआत में सिर्फ 8 किलोग्राम छोले बनाने वाला रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों बाद 100 किलो छोले बनाने लगा. आज ‘दिल्ली से’ रेस्टोरेंट के मुंबई और नवी मुंबई में 4 आउटलेट हैं. इतना ही नहीं, आज के समय में यह रेस्टोरेंट हर दिन करीब 3,000 प्लेट छोले-भटूरे बेच रहा है, जिससे लगभग हर महीने 2 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हो रहा है.