कौन हैं अनुराग द्विवेदी जिनके खिलाफ ED ने कसा शिकंजा, यहां जानें – आखिर कैसे तय किया 300 से 3 अरब रुपये तक का सफर?

Anurag Dwivedi ED Raid: उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर और ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर' अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अब जानकारी सामने आ रही है कि ईडी ने जांच के दौरान उनकी 4 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर दिया है.

Anurag Dwivedi Net Worth: अनुराग द्विवेदी का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है. क्योंकि उनके घर ईडी ने छापेमारी की है. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो दुबई भाग गए हैं. हालांकि अब तक ये बात अटकलें ही हैं. अब आते हैं मुद्दों पर कि आखिर क्यों अनुराग द्विवेदी का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर अनुराग द्विवेदी कौन हैं. दरअसल, अनुराग द्विवेदी को अनुराग लक्ष्मी नाथ द्विवेदी के नाम से भी जाना जाता है. जो एक पॉपुलर भारतीय यूट्यूबर, क्रिकेट एनालिस्ट और फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं. उन्हें Dream11 और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर मैच की भविष्यवाणियों और फैंटेसी क्रिकेट की जानकारी के लिए जाना जाता है.

कौन है अनुराग द्विवेदी? (Who is Anurag Dwivedi?)

अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं. वो एक किसान के बेटे हैं. जानकारी सामने आ रही है कि अनुराग एक वक्त में प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल और पर्सनल चुनौतियों के कारण उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा. जिंदगी में हार न मानने वाले अनुराग ने 2017-18 के आसपास सिर्फ ₹300 से फैंटेसी क्रिकेट खेलना शुरू किया. इन सालों में उन्होंने फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब ₹200-300 करोड़ के बीच जीत का दावा किया है, जिसने उन्हें गरीबी से अमीरी तक की वायरल कहानी बना दिया.

अनुराग ने कब ज्वाइन किया था यूट्यूब? (When did Anurag join YouTube?)

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुराग ने साल 2018 में अपना मुख्य YouTube चैनल लॉन्च किया, जिसमें मैच के प्रीव्यू, फैंटेसी टिप्स और टीम एनालिसिस शेयर करना शुरू किया. अगर उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात करें तो उनके यूट्यूब पर उनके 7.11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. इतने सब्सक्राइबर की वजह से वो भारत के सबसे बड़े फैंटेसी क्रिकेट क्रिएटर्स में से एक बनाता है. YouTube के अलावा, अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम (Instagram) में 2.4 मिलियन फॉलोअर्स, टेलीग्राम (Telegram) पर लाखों सब्सक्राइबर, फेसबुक (Facebook) पर 57 हजार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 103.9 हजार फॉलोअर्स हैं.

अनुराग के पास कौन-कौन सी कार है? (What cars does Anurag own?)

अनुराग के गैरेज में एक Lamborghini Urus (लगभग ₹5 करोड़ की), BMW Z4, Mercedes-Benz E-Class और Land Rover Defender शामिल हैं, जिन्हें वह अक्सर अपने व्लॉग में दिखाते हैं. इसके अलावा अगर बातकरें तो सोशल मीडिया पर वह खुद को ‘फैंटेसी क्रिकेट का चेहरा’ बताते हैं और अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि वह मुफ्त टिप्स देते हैं और पेड टीमें नहीं बेचते हैं, साथ ही फॉलोअर्स को फैंटेसी क्रिकेट की रणनीतियों के बारे में सिखाते हैं. अपनी लोकप्रियता के बावजूद अनुराग को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा है. कुछ यूज़र्स उनकी जीत की रकम पर सवाल उठाते हैं, जबकि अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स के जोखिमों और लत लगने वाली प्रकृति के बारे में चिंता जताते हैं.

अनुराग को बिश्नोई गैंग ने दी थी जान से मारने की धमकी? (Was Anurag threatened with death by the Bishnoi gang?)

दिसंबर 2024 में अनुराग ने खुलासा किया कि उन्हें बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलीं, जिसके बाद पुलिस को इसमें शामिल होना पड़ा और उनके सार्वजनिक जीवन में एक गंभीर मोड़ आया. 18 दिसंबर, 2025 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से जुड़े इनकम सोर्स की जांच के लिए उनके उन्नाव वाले घर पर छापा मारा. यह नवंबर 2025 में उनकी शानदार दुबई वेडिंग क्रूज के तुरंत बाद हुआ, जिससे लोगों का ध्यान और भी ज़्यादा उनकी तरफ गया.

अनुराग द्विवेदी पर क्या-क्या आरोप हैं? (What are the allegations against Anurag Dwivedi?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैंटेसी प्लेयर किंग और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर क्या-क्या आरोप है? आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर और ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा और कड़ा कर दिया है. जांच एजेंसी ने हाल ही में उनके उन्नाव, लखनऊ और नवाबगंज समेत कुल नौ ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई अहम दस्तावेज और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े सबूत मिले हैं.

दुबई क्रूज शिप पर हुई ‘शाही शादी’ की भी होगी जांच (The ‘royal wedding’ that took place on the Dubai cruise ship will also be investigated)

सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच का फोकस अब सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है. दुबई के क्रूज शिप पर हुई अनुराग द्विवेदी की शाही शादी भी जांच के दायरे में आ गई है. जानकारी सामने आ रही है कि अनुराग की शादी में काफी खर्च हुआ था और इसमें रिश्तेदारों के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे. अनुराग द्विवेदी पर आरोप हैं कि वे ऑनलाइन अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे. ED का दावा है कि इन ऐप्स से होने वाली कमाई को उन्होंने हवाला के जरिए दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज मनी ट्रेल की ओर इशारा करते हैं.

अनुराग द्विवेदी की नेटवर्थ कितनी है? (What is Anurag Dwivedi’s net worth?)

कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 तक अनुराग द्विवेदी की नेट वर्थ लगभग $5 मिलियन (करीब 41 करोड़ रुपये) है. उनकी ज़्यादातर दौलत एक्टिंग, फिल्म प्रोडक्शन और एंडोर्समेंट में उनकी सफल कोशिशों से आती है. इसके अलावा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस वेंचर्स ने भी उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्थिरता में बहुत बड़ा योगदान दिया है.

