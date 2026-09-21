CPL 2026 Final: मोईन अली की टीम बनी चैंपियन, पहली बार जीती ट्रॉफी, फाइनल में 4 पाकिस्तानियों ने लूटी महफिल

CPL 2026 Final: मोईन अली की कप्तानी वाली एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 का खिताब जीत लिया है. 21 सितंबर को खेले गए फाइनल में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने जमैका किंग्समैन को 8 विकेट से हराया और पहली बार CPL का खिताब हासिल किया. इस मुकाबले में जमैका किंग्समैन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 170 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मोईन अली की अगुवाई वाली एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स ने 20 गेंद बाकी रहते ही सिर्फ 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. यह इस टूर्नामेंट के फाइनल का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी है.

कैसा रहा फाइनल मैच को रोमांच?

CPL 2026 का फाइनल मुकाबला 21 सितंबर को खेला गया. इस मैच में जमैका किंग्समैन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए. जमैका की ओर से पाकिस्तानी बल्लेबाज माज सदाकत ने 58 गेंद में 114 रन की शानदार पारी खेली. इसी के साथ वह कैरेबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. हालांकि उनके अलावा जमैका का कोई दूसरा बल्लेबाज फाइनल में बड़ी पारी नहीं खेल पाया. माज सदाकत के सैम अयूब ने 29 रन बनाए, जबकि बाकी 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए.

मोईन अली की टीम ने जीता मैच

इसके जवाब में उतरी मोईन अली की कप्तानी वाली एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने 16.4 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. फाल्कन्स की टीम ने काफी अच्छी शुरुआत की. रहकीम कॉर्नवॉल ने पहले ही ओवर में 20 रन ठोक दिए और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए. फिर एविन लुईस और आमिर जांगू ने दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप की. आमिर जांगू 57 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि हसन नवाज भी 47 रन बनाकर नॉटआउट रहे. इसके दम पर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने पहली बार CPL का खिताब अपने नाम किया.

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फाइनल में चमके 4 पाकिस्तानी प्लेयर

इस फाइनल मुकाबले में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दम दिखाया. जमैका किंग्समैन के लिए माज सदाकत ने ऐतिहासिक शतक लगाया. इसके अलावा सैम अयूब ने किंग्समैन के लिए 29 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया. वहीं, फाल्कन्स के लिए सुफयान मुकीम ने 4 विकेट चटकाए, जबकि हसन नवाज ने 35 गेंद में 47 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.