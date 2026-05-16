Home > क्रिकेट > सिर्फ 16 गेंद में 63 रन… CSK स्टार की ऐसी धुनाई, IPL में कभी नहीं हुआ ऐसा, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

सिर्फ 16 गेंद में 63 रन… CSK स्टार की ऐसी धुनाई, IPL में कभी नहीं हुआ ऐसा, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

Anshul Kamboj Unwanted Record: आईपीएल 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में सीएसके के पेसर अंशुल कंबोज बुरी तरह फ्लॉप हुए. उन्होंने 2.4 ओवर में ही 63 रन लुटा दिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 16, 2026 3:06:01 PM IST

अंशुल कंबोज के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड.
अंशुल कंबोज के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड.


Anshul Kamboj Unwanted Record: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के नाम आईपीएल में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. 15 मई यानी शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जरूरी मैच में अंशुल कंबोज बुरी तरह फ्लॉप हुए. इस मैच में लखनऊ के बल्लेबाजों ने अंशुल कंबोज की इतनी ज्यादा पिटाई की, जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेंगे. अंशुल कंबोज ने इस मैच में लखनऊ के खिलाफ सिर्फ 2.4 ओवर यानी 16 गेंदें डालीं, जिसमें उन्होंने 63 रन लुटाए. उनकी इकॉनमी 23 से ज्यादा की रही. इस मुकाबले में अंशुल कंबोज ने 2 ओवरों में लगातार 4-4 छक्के खाए.

इसी के साथ वह आईपीएल में एक ही मैच में दो बार लगातार 4-4 छक्के लुटाने वाले पहले और इकलौते गेंदबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं, अंशुल कंबोज आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. इससे पहले साल 2023 में यश दयाल को 8 छक्के पड़े थे.

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अंशुल कंबोज के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj) आईपीएल में सीएसके की ओर से एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अंशुल कंबोज ने साउथ अफ्रीका गेंदबाज लुंगी एनगिडी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने सीएसके की ओर से खेलते हुए 2021 में 62 रन खर्च किए थे. अब अंशुल कंबोज ने उनकी जगह ले ली है. वहीं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर खलील अहमद का नाम आता है. खलील अहमद ने सीएसके की ओर से खेलते हुए सबसे ज्यादा 65 रन खर्च किए थे. खलील ने साल 2025 में आरसीबी के खिलाफ यह अनचाहा रिकॉर्ड बनाया था.

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सबसे खराब इकॉनमी रेट

अंशुल कंबोज ने आईपीएल के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2.4 ओवर में 63 रन दिए. उनका इकॉनमी रेट 23.6 का रहा. यह आईपीएल के एक मैच में कम से कम दो ओवर डालने वाले गेंदबाज का सबसे खराब इकॉनमी रेट है. इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम दर्ज था. सुंदर ने 2 ओवर में 46 रन खर्च किए थे.

अंशुल कंबोज का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन

सीएसके के स्टार पेसर अंशुल कंबोज ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. इस मैच से पहले अंशुल कंबोज सीएसके के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने 11 मैचों में 19 विकेट चटकाए थे. उम्मीद है कि अंशुल कंबोज अगले मैच में शानदार वापसी करेंगे.

Tags: Anshul KambojCHENNAI SUPER KINGSIPL 2026
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