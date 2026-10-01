Home > खेल > प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होते ही चमकी इस गेंदबाज की किस्मत, टीम इंडिया में मिली जगह, अब डेब्यू पर नजर

प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होते ही चमकी इस गेंदबाज की किस्मत, टीम इंडिया में मिली जगह, अब डेब्यू पर नजर

Anshul Kamboj Replace Prasidh Krishna: प्रसिद्ध कृष्णा के चोटिल होने के बाद अंशुल कंबोज को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. दूसरा वनडे गुवाहाटी में खेलते समय प्रसिद्ध को यह चोट लगी थी और वह सिर्फ पांच ओवर ही गेंदबाजी कर सके थे.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 4:33:30 PM IST

CSK स्टार को मिली टीम इंडिया में मिली जगह.
CSK स्टार को मिली टीम इंडिया में मिली जगह.


Anshul Kamboj Replace Prasidh Krishna: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह अंशुल कंबोज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. दूसरा वनडे गुवाहाटी में खेलते समय प्रसिद्ध को यह चोट लगी थी और वह सिर्फ पांच ओवर ही गेंदबाजी कर सके थे.

अंशुल कंबोज पहले से ही भारत ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में दूसरा अनौपचारिक टेस्ट खेल रहे थे. लेकिन प्रसिद्ध के चोटिल होने के बाद उन्हें बीच मैच से ही भारतीय टीम में बुला लिया गया. इस मुकाबले की पहली पारी में अंशुल ने 17.3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 34 रन देकर तीन विकेट लिए थे. दूसरी पारी में भी उन्होंने दो ओवर किए और सिर्फ तीन रन दिए.

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IPL में भी दिखाया दम
अंशुल के लिए यह मौका काफी खास है. वह आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. इतना ही नहीं, वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं. अंशुल ने जुलाई 2025 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि, अभी तक उन्हें भारत की वनडे या टी20 टीम में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

क्या मिलेगा वनडे डेब्यू का मौका?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंशुल कंबोज को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में खेलने का मौका मिलेगा? टीम में मोहम्मद सिराज भी मौजूद हैं, जो पहले दोनों मैचों में नहीं खेले थे. इसलिए प्रसिद्ध की जगह प्लेइंग इलेवन में सिराज को शामिल किया जा सकता है. हालांकि, अगर टीम प्रबंधन औकिब नबी दार को भी बाहर करता है, तो अंशुल के लिए वनडे डेब्यू का रास्ता खुल सकता है. वह नई गेंद से गेंदबाजी करने के साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

Tags: Anshul Kambojprasidh krishna
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