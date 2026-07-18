इंग्लैंड को नहीं मिल रहा कोच? RCB दिग्गज ने ठुकराया ऑफर, कहा- मैं अपने काम से खुश हूं…

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम के हेड कोच एंडी फ्लावर ने इंग्लैंड की मेंस टेस्ट टीम के हेड कोच बनने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पूर्व जिम्बाब्वे कप्तान ने साफ कहा कि वह अपने मौजूदा कोचिंग कार्य से बेहद खुश हैं और फिलहाल किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने का उनका कोई इरादा नहीं है. उनके इस फैसले से आरसीबी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले दो सीजन में टीम ने उनकी कोचिंग में शानदार प्रदर्शन किया है.

एंडी फ्लावर ने कहा कि वह आरसीबी और लंदन स्पिरिट जैसी बेहतरीन टीमों के साथ काम कर रहे हैं और उनके आसपास शानदार लोग हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने अभी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इसी वजह से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अब नए हेड कोच की तलाश जारी रखनी होगी.

एंडी फ्लावर की कोचिंग में बदली आरसीबी की किस्मत

एंडी फ्लावर ने आरसीबी की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी कोचिंग में टीम ने लगातार आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उनकी रणनीति, अनुशासन और खिलाड़ियों के बेहतर उपयोग की जमकर तारीफ हुई. इसी वजह से इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी उन्हें टेस्ट टीम का सबसे उपयुक्त कोच बताया था. हालांकि फ्लावर ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर है.

इंग्लैंड के साथ भी रहा शानदार कोचिंग करियर

एंडी फ्लावर इससे पहले इंग्लैंड टीम के साथ भी बेहद सफल कोच रहे हैं. उन्होंने 2007 में पीटर मूर्स के सहायक कोच के रूप में शुरुआत की थी और 2009 में टीम डायरेक्टर बने. उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ने 2009 में एशेज वापस जीती, 2010 का आईसीसी टी20 विश्व कप अपने नाम किया, 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक एशेज सीरीज जीती, 2011 में टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 टीम बनी और भारत को 4-0 से हराया. अब एंडी फ्लावर के इनकार के बाद जस्टिन लैंगर और कुमार संगकारा इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं.