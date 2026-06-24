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7 फीच 4 इंच हाइट, 200 किलो वजन, WWE का वो खूंखार रेसलर, एक झटके में खाली की 156 बीयर की बोतलें

WWE के महान रेसलर आंद्रे द जायंट खतरनाक रेसलर में से एक थे. उनकी हाइट करीब 7 फीट 4 इंच थी. उन्होंने एक बार एक ही बार में 156 बीयर की बोतलें पी ली थीं.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 2:53:52 PM IST

WWE रेसलर ने एक झटके में खाली की थी 156 बीयर की बोतलें.
WWE रेसलर ने एक झटके में खाली की थी 156 बीयर की बोतलें.


आंद्रे द जायंट WWE के ऐसे रेसलर थे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था. 7 फीट 4 इंच लंबे और 200 किलो से ज्यादा वजन वाले आंद्रे ने अपनी ताकत और अलग अंदाज से दुनिया में पहचान बनाई. उनकी 156 बीयर पीने वाली कहानी, बैकस्टेज के मजेदार किस्से और हल्क होगन के साथ ऐतिहासिक मुकाबले आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं.
 
WWE की दुनिया में कई बड़े रेसलर आए, लेकिन आंद्रे द जायंट जैसा कोई दूसरा नहीं आया. अपनी लंबाई, ताकत और अलग अंदाज की वजह से वह रेसलिंग के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे. उन्हें “द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड” यानी दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता था. आंद्रे द जायंट का असली नाम आंद्रे रेने रूसिमॉफ था. वह फ्रांस के रहने वाले थे. उनकी लंबाई करीब 7 फीट 4 इंच थी और उनका वजन 200 किलो से ज्यादा था. उनका विशाल शरीर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया था.
 
रिंग में जब वह आते थे तो बड़े-बड़े रेसलर भी उनके सामने छोटे नजर आते थे. आंद्रे की जिंदगी से जुड़े कई किस्से आज भी फैंस के बीच मशहूर हैं. सबसे ज्यादा चर्चा उनकी उस कहानी की होती है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एक ही बार में 156 बीयर की बोतलें पी ली थीं. यह घटना बैकस्टेज की थी इसलिए इसकी आजतक रियल फुटेज सामने नहीं आई है.
 

रिंग के बाहर भी थे आंद्रे खास इंसान

रिंग में आंद्रे को देखकर लोग उन्हें खतरनाक समझते थे, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी मजाकिया और अच्छे स्वभाव के इंसान माने जाते थे. उनके साथ काम करने वाले कई रेसलर्स बताते थे कि आंद्रे लोगों को हंसाना पसंद करते थे. उनका सबसे यादगार मुकाबला हल्क होगन के साथ रेसलमेनिया 3 में हुआ था. यह मैच WWE इतिहास के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जाता है. इस मुकाबले ने आंद्रे और WWE दोनों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई. साल 1993 में आंद्रे द जायंट का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी रेसलिंग फैंस के दिलों में जिंदा हैं. उनकी ताकत, अंदाज और शानदार करियर ने उन्हें हमेशा के लिए WWE का सबसे बड़ा दिग्गज बना दिया

Tags: Andre The GiantWWE
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