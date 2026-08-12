आंद्रे रसेल का धाकड़ रूप… प्रीमियर लीग में जड़ डाले 800 छक्के, बना दिया बड़ा रिकॉर्ड

Andre Russell 800 Sixes: वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier league) में अपने शानदार प्रदर्शन से एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. 12 अगस्त बुधवार को सबीना पार्क किंग्स्टन में जमैका किंग्समेन और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच मुकाबला खेला गया. 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जमैका किंग्समेन की ओर से नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने उतरे रसेल ने केवल 38 गेंदों में 68 रन की तूफानी पारी खेली. उनकी पारी में नौ छक्के शामिल रहे. हालांकि, उनकी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम को पांच रन से हार का सामना करना पड़ा.

रसेल ने अपनी इस पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 800 छक्के पूरे करने का बड़ा कारनामा किया. अब उनके नाम 603 टी20 मैचों में 801 छक्के हो गए हैं. वह दुनिया के केवल तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 800 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उनसे पहले क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर में 463 मैचों में 1,056 छक्के लगाए हैं, जबकि कीरोन पोलार्ड के नाम 746 मैचों में 1,001 छक्के हैं.

सीपीएल में भी रसेल ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

800 छक्कों का आंकड़ा पार करने से पहले ही रसेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2,000 रन भी पूरे कर लिए थे. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सीपीएल में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रसेल दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने सीपीएल में 2,000 से ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 100 विकेट भी लिए हैं. यह उपलब्धि उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को दिखाती है.

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सबसे आगे

सीपीएल में अब तक केवल पांच गेंदबाज 100 या उससे ज्यादा विकेट ले पाए हैं, जबकि 15 बल्लेबाजों ने 2,000 से अधिक रन बनाए हैं. हालांकि, इन दोनों उपलब्धियों को एक साथ हासिल करने वाले रसेल अकेले खिलाड़ी हैं. वह लंबे समय से टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. जमैका किंग्समेन की इस करीबी हार के बावजूद रसेल की पारी ने उन्हें क्रिकेट इतिहास में एक खास स्थान दिला दिया है.