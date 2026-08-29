अनाया बांगर का बड़ा दावा, BCCI से महिला टीम में खेलने की अपील की, पर कोई जवाब नहीं मिला

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने भारत में महिला क्रिकेट खेलने की कोशिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है. 25 साल की ट्रांस एथलीट अनाया ने बताया कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से महिला क्रिकेट सेटअप का हिस्सा बनने में मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने इस अनुभव को ‘खामोशी’ करार दिया. इसके बाद उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से समर्थन मिला, जिसने उन्हें कम्युनिटी शील्ड स्तर पर खेलने का मौका दिया.

अनाया ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि 2022 में ट्रांजिशन शुरू करने के बाद उन्हें लगा था कि शायद वह दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी. वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी करने वाली ऑलराउंडर हैं. मार्च 2026 में उनकी जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी हुई. उन्होंने कहा कि इस पूरे सफर के दौरान उन्हें कई बार काफी अकेलापन महसूस हुआ. उनके मुताबिक, ट्रांस एथलीट के तौर पर मौजूदा माहौल में अपनी स्थिति को समझाने और लोगों की सोच का सामना करने की चुनौती काफी मुश्किल रही.

आलोचना के बावजूद अनाया ने नहीं छोड़ी उम्मीद

अनाया ने कहा कि इस दौरान कई लोग उन्हें सलाह और समाधान देने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह खुद जानती थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है. ऐसे समय में उन्होंने खुद के साथ रहना और अकेलेपन को स्वीकार करना सीखा. क्रिकेट में वापसी को लेकर हो रही आलोचना और सवालों के बावजूद अनाया काफी शांत हैं. उनका मानना है कि लोगों को सही जानकारी और शिक्षा मिले तो उनकी सोच बदली जा सकती है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले से मिली नई उम्मीद

अनाया ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से महिला क्रिकेट खेलने का रास्ता मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है. उन्होंने बताया कि एक समय उन्होंने क्रिकेट खेलने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी. परिवार ने उनकी जरूरी जरूरतों में साथ दिया, जिसके लिए वह आभारी हैं. हालांकि, भावनात्मक तौर पर इस सफर को उन्होंने काफी हद तक खुद तय किया. अनाया ने कहा कि उन्होंने खुद को सामने रखा और देखा कि आगे क्या होता है. अब उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी पहचान के साथ क्रिकेट में आगे बढ़ सकेंगी.