अनाया बंगर ने BCCI से की मांग, ऑस्ट्रेलिया की तरह ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को भी मिले महिला क्रिकेट में मौका

ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अनाया बंगर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से ऑस्ट्रेलिया की तरह ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिला क्रिकेट में खेलने का मौका देने की मांग की है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बंगर की 25 साल की बेटी अनाया को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट में खेलने की मंजूरी दी है. अगस्त में उन्हें ट्रांसजेंडर और जेंडर-डाइवर्स खिलाड़ियों से जुड़ी नीति के तहत यह मंजूरी मिली थी. अब वह अपना क्रिकेट करियर दोबारा शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही हैं. वह जेंडर से जुड़ी सर्जरी भी करा चुकी हैं.

अनाया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि अगर बीसीसीआई भी ऑस्ट्रेलिया के फैसले को अपनाता है, तो यह अच्छी बात होगी. उन्होंने साल 2025 में बीसीसीआई से संपर्क कर भारत में महिला क्रिकेट खेलने के नियमों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. अनाया को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के फैसले से भारत में भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुलेगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक, एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए खिलाड़ियों का सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर कम से कम 12 महीने तक 10 नैनोमोल प्रति लीटर से नीचे रहना चाहिए. अनाया की मंजूरी मार्च 2027 से लागू होगी. इसके लिए उन्हें ब्लड टेस्ट में तय शर्तें पूरी करनी होंगी.

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद भी नहीं मानी हार

मार्च 2027 तक अनाया ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य में प्रीमियर क्रिकेट खेल सकती हैं. इन टूर्नामेंट को एलीट नहीं, बल्कि कम्युनिटी क्रिकेट माना जाता है. हालांकि, महिला क्रिकेट में खेलने की उनकी पात्रता को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं. इस पर अनाया ने कहा कि उनकी आलोचना करने वाले लोग नहीं जानते कि उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया है.

सर्जरी करवा चुकी है अनाया

अनाया ने बताया कि जेंडर ट्रांजिशन के दौरान उन्हें भावनात्मक और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा. उनके परिवार को भी इस फैसले को स्वीकार करने में समय लगा और सर्जरी के लिए उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली. ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्रांड के साथ काम करके अपनी शुरुआती दो सर्जरी का खर्च उठाया. अनाया का कहना है कि इस सफर ने उनके परिवार, दोस्तों और क्रिकेट करियर पर भी असर डाला है. अब वह ऑस्ट्रेलिया में अपना करियर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हैं.