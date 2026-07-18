Video: लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर गली क्रिकेट में फेल! 15 गेंद में इतनी बार उड़े स्टंप्स

Anaya Bangar Viral Video: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनाया बांगर गली क्रिकेट में खेलते नजर आ रही हैं. गली क्रिकेट के वायरल वीडियो में लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर एक खास चैलेंज में हिस्सा लेती दिखाई दे रही हैं.

इस वीडियो में अनाया बांगर ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया. इस दौरान अनाया बांगर के बल्ले से कई खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले. गली क्रिकेट के खिलाड़ियों की ओर से अनाया बांगर को 15 गेंद सरवाइव करने का चैलेंज मिलता है. इस चैलेंज में अनाया बांगर को कम से कम बार आउट होना था.

15 गेंद में कितनी बार आउट हुईं अनाया?

वायरल वीडियो में अनाया बांगर (Anaya Bangar) गली क्रिकेट के गेंदबाजों के खिलाफ कई शानदार शॉट्स लगाती हैं. इस दौरान 15 गेंदों में वह 2 बार आउट होती हैं. पहले वह 10वीं गेंद पर आउट होती हैं, जिसके बाद आखिरी गेंद पर वह क्लीन बोल्ड हो जाती हैं. इस तरह अनाया बांगर 15 गेंद में 2 बार अपना विकेट गंवाती हैं. हालांकि इस दौरान उनकी बल्लेबाजी और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ की जा रही है. नीचे देखें वीडियो…

Anaya Bangar Playing Gully Cricket 😍 Anaya Bangar, daughter of Sanjay Bangar, is deeply passionate about cricket and dreams of building a career in the sport. However, as a 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 athlete, she currently has no pathway to represent any professional women’s… pic.twitter.com/aTWUgxE7NS — Jara (@JARA_Memer) July 17, 2026







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आर्यन से अनाया बनीं क्रिकेटर?

बता दें कि अनाया बांगर पहले लड़का थीं, उनका नाम आर्यन बांगर था. बाद में उन्होंने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के जरिए अपनी पहचान बदल ली और लड़के से लड़की बन गईं, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम अनाया रखा. अनाया बांगड़ भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. अनाया भी बचपन से ही क्रिकेट खेलती आ रही हैं. वह मुंबई के लिए अंडर-16, अंडर-19 खेल चुकी हैं. साथ ही पुडुचेरी की ओर से भी खेल चुकी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने यूके (UK) के क्लबों में भी अपना हाथ आजमाया.

हालांकि लड़के से लड़की बनने के बाद अनाया बांगर ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ दिया. दरअसल, ICC के नियमों के अनुसार, पुरुष से महिला बनी ट्रांसजेंडर महिलाओं को इंटरनेशनल महिला क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं है. हालांकि वह कभी-कभी मैदान पर प्रैक्टिस करते दिखाई देती हैं.