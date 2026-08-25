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लड़का से ट्रांस विमेन बनी अनाया बांगर खेलने की इजाजत, ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी ने दी मंजूरी…

अनाया बांगर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने महिला कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी दी है. वह 2027 में प्रतिस्पर्धी महिला क्रिकेट में डेब्यू की तैयारी कर रही हैं. अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 25, 2026 5:48:04 PM IST

अनाया बांगर को ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी ने दी मंजूरी.
अनाया बांगर को ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी ने दी मंजूरी.


अनाया बांगर के क्रिकेट करियर को बड़ी राहत मिली है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी है. 25 साल की अनाया जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रही हैं. वह 2027 में महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी डेब्यू करना चाहती हैं. अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने एक बार फिर मैदान पर उतरने की उम्मीद जताई है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नीति के अनुसार, एलीट क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी का सीरम टेस्टोस्टेरोन कम से कम 12 महीने तक 10 NMOL/लीटर से कम होना चाहिए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हेड ऑफ इंटीग्रिटी जैकी पैरट्रिज ने अनाया को भेजे पत्र में कहा कि मार्च 2027 से एलीट क्रिकेट में उनकी पात्रता ब्लड टेस्ट और नीति की अन्य शर्तें पूरी करने पर निर्भर करेगी. हालांकि, मार्च 2027 तक वह ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल सकती हैं, क्योंकि इन्हें कम्युनिटी क्रिकेट माना जाता है.

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अनाया ने जताई खुशी
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने के बाद अनाया ने अपनी खुशी जाहिर की; उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं क्रिकेट खेल सकती हूं. एक समय मुझे लगा था कि मैं दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुझे एक और मौका दिया.” अनाया ने बताया कि उन्होंने 2025 में बीसीसीआई को भी महिला क्रिकेट खेलने के नियमों को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

सफर को बताया बेहद मुश्किल
अनाया फिलहाल सर्जरी से उबर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट क्लब की तलाश कर रही हैं. उन्होंने अपने सफर को शारीरिक और भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल बताया; अनाया ने कहा, “शुरुआत से अब तक का सफर बहुत दर्दनाक रहा. मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, जिसमें परिवार, दोस्ती, करियर और सामाजिक जीवन सब शामिल हैं.” उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नीति को अपने लिए बड़ी उपलब्धि बताया; उनका कहना है कि यह उन खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद का कदम है, जो ट्रांजिशन के बाद क्रिकेट में अपना करियर जारी रखना चाहते हैं.

Tags: Anaya Bangar
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