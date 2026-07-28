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कौन हैं अनाहत सिंह? स्क्वैश में मिस्त्र के 15 साल के दबदबे को किया खत्म, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Who is Anahat Singh: भारत की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली देश की पहली एथलीट बन गईं हैं. उन्होंने मिस्त्र की रुकैया सलेम को 3-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: July 28, 2026 7:40:46 AM IST

कौन हैं अनाहत सिंह?
कौन हैं अनाहत सिंह?


Anahat Singh: भारत की बेहतरीन खिलाड़ी अब दुनिया में सबसे अच्छी बन गई हैं. कनाडा में अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली देश की पहली एथलीट बन गईं हैं. शनिवार को गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में इस युवा खिलाड़ी ने मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 (11-3, 11-7, 11-9) से हराकर शानदार जीत हासिल की.

​​इसके साथ ही अनाहत ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के लंबे इंतजार को खत्म किया और 2005 में जोशना चिनप्पा के रनर-अप रहने के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया.

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कौन हैं अनाहत सिंह?

2008 में जन्मी अनाहत ऐसे परिवार से आती हैं जहां खेल उनके खून में है. उनके पिता गुरशरण सिंह और मां तानी वढेरा फील्ड हॉकी खेलते थे, जबकि उनके चाचा टेनिस खेलते थे. जानकारी सामने आ रही है कि अनाहत ने सबसे पहले बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, क्योंकि वह कोर्ट पर पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से प्रेरित थीं. हालांकि, स्क्वैश ही वह खेल था जिसमें उन्हें असल में अपनी पहचान मिली.

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सबसे कम उम्र में बनाई अपनी पहचान

बताया जा रहा है कि शुरुआत में अनाहत ने बस ऐसे ही स्क्वैश खेलना शुरू किया था, लेकिन कुछ टूर्नामेंट के बाद उन्हें यह खेल बहुत पसंद आने लगा और उन्होंने प्रोफेशनल बनने का फैसला किया. सिर्फ 14 साल की उम्र में अनाहत सिंह ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई.

खेल में बनाए रखा दबदबा

यह खास पल इस युवा टैलेंटेड खिलाड़ी के शानदार सफर की एक और उपलब्धि थी, जो पहले से ही इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश सर्किट पर अपना दबदबा बनाए हुए थीं. उन्हें बड़ी कामयाबी 2019 में मिली जब उन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर-11 का खिताब जीता, साथ ही यूरोपियन, डच और स्कॉटिश जूनियर ओपन के खिताब भी अपने नाम किए. उन्होंने 2021 में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और फाइनल में मिस्र की जायदा मारेई को हराकर US जूनियर ओपन का खिताब जीता. 2022 तक अनाहत ने अपनी तेजी से बढ़ती उपलब्धियों की लिस्ट में एशियन जूनियर चैंपियनशिप अंडर-15 ट्रॉफी के साथ-साथ जर्मन और डच जूनियर ओपन के खिताब भी शामिल कर लिए.

2026 में मिस्त्र क 15 साल के दबदबे को किया खत्म

2025 में अनाहत को PSA अवार्ड्स में ‘यंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर’ और ‘चैलेंजर प्लेयर ऑफ़ द ईयर’ चुना गया. इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता. शानदार कामयाबी का पल 2026 में आया, जब उन्होंने गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में मिस्र के 15 साल के दबदबे को खत्म किया.

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Tags: Anahat singh
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