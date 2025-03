नई दिल्ली : रविवार 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने बेहतरीन गेंदबाजी और कप्तान रोहित शर्मा की दमदार पारी की मदद से न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 25 साल पहले इसी टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया। इसके साथ ही उसने इस ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। इस जीत पर PM मोदी ने बधाई दी है।

PM मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर टीम इंडिया को बधाई देते लिखा,” एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम! ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई।

An exceptional game and an exceptional result!

Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They’ve played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all around display.

