चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दिखी दोस्ती की मिसाल, रिजवान ने सैंटनर और बावुमा को करवाई शॉपिंग! वीडियो देखें

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इस टूर्नामेंट के पहले पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलने जा रहा है। इस त्रिकोणीय सीरीज का पहला मुकाबला 8 फरवरी को होगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। इसके बाद, 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा, जबकि 12 फरवरी को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। इस सीरीज का फाइनल मैच 14 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के प्रचार के लिए एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावूमा और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कराची का है, जहां तीनों कप्तान दुकानों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान दोनों को विभिन्न सामान दिखा रहे हैं और सैंटनर व बावूमा इन चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इस मजेदार वीडियो को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और यह देखते ही देखते वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

