‘अविश्वसनीय था! उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे क्या होगा’, जब सचिन तेंदुलकर की प्रिडिक्शन स्किल देख हैरान रह गए अमिताभ बच्चन, देखें VIDEO

Sachin Tendulkar: बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है जिसमें वे सचिन तेंदुलकर की असाधारण क्रिकेटिंग बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन पलों को याद कर रहे हैं जब पूर्व भारतीय कप्तान की खेल को पढ़ने की क्षमता ने उन्हें अविश्वास में डाल दिया था।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 23, 2025 21:26:28 IST

Amitabh Bachchan on Sachin Tendulkar
Amitabh Bachchan on Sachin Tendulkar

Amitabh Bachchan on Sachin Tendulkar: अमिताभ बच्चन ने सचिन तेंदुलकर की असाधारण क्रिकेटिंग बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन उदाहरणों को याद किया जब तेंदुलकर ने खेल के परिदृश्यों की सटीक भविष्यवाणी की थी। बच्चन ने तेंदुलकर के गहन ज्ञान और खेल में होने वाली गतिविधियों और गेंदबाजी रणनीतियों को भांपने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। हाल ही में, तेंदुलकर परिवार ने अर्जुन तेंदुलकर की सगाई और सारा तेंदुलकर के पिलेट्स स्टूडियो के शुभारंभ का जश्न मनाया, जो उनके व्यक्तिगत जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं।

सचिन की इस प्रतिभा को देख कर हैरान रह गये अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है जिसमें वे सचिन तेंदुलकर की असाधारण क्रिकेटिंग बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन पलों को याद कर रहे हैं जब पूर्व भारतीय कप्तान की खेल को पढ़ने की क्षमता ने उन्हें अविश्वास में डाल दिया था। तेंदुलकर के ऐप 100MB के आधिकारिक X हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में, बच्चन ने बल्लेबाजी के उस्ताद को सिर्फ़ एक खिलाड़ी से कहीं बढ़कर बताया। बच्चन ने कहा, “सचिन अद्भुत हैं, एक कलाकार हैं। कई बार, मुझे उनके साथ क्रिकेट मैच देखने का सौभाग्य मिला। मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्हें इस खेल का कितना ज्ञान है।”

‘जैसा बोलते थे वैसा होता था’

अभिनेता ने बताया कि कैसे तेंदुलकर अक्सर खेल का रुख़ बेहद सटीकता से बताते थे। बच्चन ने आगे कहा, “खेल चल रहा होता था और वह बताते थे कि गेंदबाज़ यहाँ गेंद करेगा और क्षेत्ररक्षक ग़लत जगह पर खड़ा है और उसे वहाँ होना चाहिए। और ठीक वैसा ही होता था जैसा वह कहते थे। खेल का अद्भुत ज्ञान, आगे क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना।” तेंदुलकर परिवार हाल ही में सुर्खियों में रहा है, जब अर्जुन तेंदुलकर की मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हुई। इस जश्न में और इज़ाफ़ा करते हुए, सचिन ने इस हफ़्ते एक और गौरवपूर्ण पल साझा किया जब उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने अपना पिलेट्स स्टूडियो लॉन्च किया।”

