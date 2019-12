नई दिल्ली. हैदराबाद में वेस्ट विंडीज और टीम इंडिया के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में कप्तान विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मैच जीत लिया. इस मैच में कोहली ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी तारीफ खुद बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी की है.

दरअसल कोहली ने विंडीज के खिलाड़ी केसरिक विलियम्स के ओवर में खूब रन लिए और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर केसरिक की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाते हुए अलग अंदाज में जश्न मनाया. कोहली ने पर्ची फाड़ने के अंदाज में जश्न मनाया. कोहली के इस जश्न पर बिग बी ने फिल्मी स्टाइल में बोलकर खुशी जताई है.

अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म अमर अकबर एनथॉनी का डॉयलॉग मारा है. बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा यार कितनी बार बोला मई तेरे को कि Virat को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ पन सुनताइच किधर है तुम अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में. देख देख WI का चेहरा देख कितना मारा उसको कितना मारा.

T 3570 –

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ …

पन सुनताइच किधर है तुम …

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 6, 2019