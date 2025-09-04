स्पिन के मास्टर का आखिरी ओवर! 174 विकेट, 3 हैट्रिक… Amit Mishra का 25 साल का सुनहरा सफर हुआ खत्म

Amit Mishra Retirement : भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आखिरकार अपने 25 साल लंबे क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. 42 साल इस स्पिनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए एक सुनहरे सफर पर विराम लगा दिया.

अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने टीम इंडिया के लिए पहला मैच 13 अप्रैल 2003 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में खेला था. उसी मुकाबले में उन्होंने पांच ओवर दिए और नील मैकेंजी को आउट कर दिया और पहला विकेट ले लिया. उस मैच में भारत ने 153 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.

इंटरनेशनल करियर की झलक

भले ही अमित मिश्रा को भारतीय टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब-जब मौका मिला, उन्होंने अपनी फिरकी से सभी को इंप्रेस किया.

कुल इंटरनेशनल मैच: 68

कुल विकेट: 156 (84 पारियों में)

टेस्ट: 22 मैच, 76 विकेट, 648 रन (चार अर्धशतक)

वनडे: 36 मैच, 64 विकेट

टी20: 10 मैच, 16 विकेट

2013 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच वनडे में 18 विकेट झटके थे और जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. फिर 2014 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 10 विकेट लिए और भारत रनर अप रहा.

IPL के हैट्रिक किंग

मिश्रा को IPL में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली. वे 174 विकेट और 3 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने. 2024 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी IPL मैच खेला.

कितनी है उनकी नेटवर्थ: Amit Mishra Net worth

Sportsyaari की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित मिश्रा की नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपये है. रिटायरमेंट के बाद वे कमेंट्री, कोचिंग और विज्ञापनों के जरिए कमाई कर सकते हैं, जैसा कि अन्य पूर्व क्रिकेटर करते हैं.

मिश्रा को हमेशा उनकी लेग स्पिन, गूगली और बड़े मौकों पर मैच बदल देने वाली गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा. बल्ले से भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई अहम पारियां खेलीं और टीम को मुश्किल वक्त में संभाला.