गौतम गंभीर पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे? कुछ तो खिलाड़ी भी ले, पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा क्यों कहा

खिलाड़ियों को भी लेनी होगी जिम्मेदारी
मिश्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, “कोच के लिए यह आसान नहीं होता. मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए. एक ही कोच के साथ सभी फॉर्मेट में काम करने की व्यवस्था कई सालों से चली आ रही है. किसी भी कोच को टीम के साथ काम करने के लिए समय चाहिए. टेस्ट टीम में इस समय कई कम अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसलिए कोच और खिलाड़ियों दोनों को टीम तैयार करने में वक्त लगेगा.” उन्होंने राहुल द्रविड़ का उदाहरण देते हुए कहा. “राहुल द्रविड़ को भी टीम में अपनी जगह बनाने और चीजों को समझने में करीब एक से डेढ़ साल लगा था. इसके बाद टीम के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला.”
परिस्थितियों के हिसाब से खेलना जरूरी
मिश्रा ने आगे कहा; “खिलाड़ियों को विकेट के व्यवहार और मैच की स्थिति को समझना होगा. आपको करीब 140-145 करोड़ लोगों में से चुना जाता है, इसलिए आपको अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए. यही वजह है कि आप देश के लिए शीर्ष स्तर पर खेल रहे हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि हर बार कोच को दोष देना चाहिए.” गौतम गंभीर और अमित मिश्रा का पुराना क्रिकेट संबंध भी रहा है. मिश्रा 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, जब गंभीर टीम के मेंटर की भूमिका में थे. इससे पहले मिश्रा दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए गंभीर की कप्तानी में भी खेल चुके हैं.