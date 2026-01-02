Home > क्रिकेट > मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर विवाद के बीच बांग्लादेश ने किया शेड्यूल जारी, क्या टीम इंडिया करेगी दौरा?

Bangladesh Announced India Tour Schedule: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह इस सितंबर में भारत की तीन मैचों की वनडे और T20 सीरीज की मेजबानी करेगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 2, 2026 9:27:37 PM IST

Bangladesh Announced India Tour Schedule: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह इस सितंबर में भारत की तीन मैचों की वनडे और T20 सीरीज की मेजबानी करेगा. BCB की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब शाहरुख खान और उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम पहले से ही बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के साथ अपने जुड़ाव को लेकर भारत में धार्मिक नेताओं और राजनेताओं की आलोचना का सामना कर रहे है. हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, और शाहरुख खान इस विरोध का निशाना बन गए है. हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए BCCI मौजूदा हालात में बांग्लादेश जाने के लिए सहमत होगा या नहीं.

BCB की मीडिया रिलीज के अनुसार तीन वनडे मैच 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे. जबकि T20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे. भारतीय टीम लिमिटेड-ओवर्स सीरीज के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचने वाली है. पिछले साल जुलाई में भारत का बांग्लादेश दौरा अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, और छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज को एक साल से ज़्यादा के लिए आगे बढ़ा दिया गया था.

BCCI ने पिछले जुलाई में एक बयान में कहा था ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने व्हाइट-बॉल सीरीज में तीन वनडे और तीन T20 इंटरनेशनल को अगस्त 2025 से सितंबर 2026 तक के लिए टालने पर सहमति जताई है.’

BCCI ने तब तर्क दिया था कि यह फैसला ‘दोनों बोर्डों के बीच बातचीत के बाद दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए’ लिया गया था. इसमें आगे कहा गया कि ‘BCB सितंबर 2026 में इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है. दौरे की संशोधित तारीखें और शेड्यूल उचित समय पर घोषित किए जाएंगे.’

