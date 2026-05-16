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अंबाती रायडू को क्यों चुभा आकाश सिंह का ‘पर्ची सेलिब्रेशन’? बैन करने की उठाई मांग, जानें वजह

IPL Note Celebration: पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू ने आईपीएल में पर्ची सेलिब्रेशन पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इस सेलिब्रेशन पर बैन लगाने की भीं कर दी है. जानें वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 16, 2026 2:10:50 PM IST

अंबाती रायडू ने आईपीएल में पर्ची सेलिब्रेशन को बैन करने की मांग की.
अंबाती रायडू ने आईपीएल में पर्ची सेलिब्रेशन को बैन करने की मांग की.


Ambati Rayudu On Note Celebration: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में पर्ची सेलिब्रेशन काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस ट्रेंड को शुरू किया था, जिसके बाद अब कई खिलाड़ी इसको फॉलो कर रहे हैं. इस सेलिब्रेशन में खिलाड़ी शतक-अर्धशतक या विकेट लेने का जश्न मनाने के लिए जेब से पर्ची निकालते हैं. इस पर्ची पर मैसेज लिखा होता है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. इस सीजन अभी तक कई खिलाड़ी ने पर्ची सेलिब्रेशन किया है. शुक्रवार यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के दौरान भी ऐसा देखने को मिला.

लखनऊ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने के बाद पर्ची निकालकर सेलिब्रेशन किया. इसके बाद संजू सैमसन और उर्विल पटेल को आउट करने के बाद भी आकाश सिंह ने वही पर्ची निकाली. इससे पहले उर्विल पटेल ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतक लगाने का बाद पर्ची दिखाई थी. हालांकि अब इस पर्ची सेलिब्रेशन को लेकर बहस शुरू हो गई है.

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अंबाती रायडू ने की बैन करने की मांग

क्रिकेट के गलियारों में आईपीएल में पर्ची वाले सेलिब्रेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोगों को कहना है कि यह सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है. वहीं, कुछ लोग इस सेलिब्रेशन को पसंद कर रहे हैं. इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेट और सीएसके के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू का भी बयान सामने आया है. अंबाती रायडू को पर्ची सेलिब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया है. रायडू ने सीएसके के खिलाफ आकाश सिंह के पर्ची सेलिब्रेशन पर आपत्ति जताई. रायडू ने इस सेलिब्रेशन पर आईपीएल में बैन लगाने की भी मांग कर दी. बता दें कि आकाश सिंह ने पर्ची पर लिखा था, ‘अक्की आग उगल रहे हैं. आकाश जानते है कि टी20 गेम में विकेट कैसे लिए जाते हैं.’

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‘यह बिल्कुल बकवास…’

अंबाती रायडू ने ESPNcricinfo के शो पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि यह उनकी मेनिफेस्टेशन है. रायडू ने कहा कि शायद यह बहुत से लोगों को पसंद न आए, लेकिन यह थोड़ा मजेदार और थोड़ा बकवास है.’ अंबाती रायडू ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के चिट्स पर बैन लगा देना चाहिए, यह बिल्कुल बकवास है. मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम हॉल में चिट्स लाने चाहिए.’

आकाश सिंह ने चटकाए 3 विकेट

लखनऊ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने सीएसके के खिलाफ मैच में 3 बड़े विकेट चटकाए. आकाश सिंह ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और उर्विल पटेल को पवेलियन भेजा. इसके चलते सीएसके के बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाए. अब अंबाती रायडू के इस बयान से फैंस यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि शायद वह जलन की वजह से ऐसा बोल रहे हैं. इससे पहले लखनऊ बनाम सीएसके के मैच में चेन्नई के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने भी पर्ची निकाली थी, लेकिन तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी. बता दें कि अंबाती रायडू का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ गहरा नाता है. उन्होंने सीएसके की टीम के साथ 3 बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई है.

Tags: home-hero-pos-5IPL 2026
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