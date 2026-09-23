Home > खेल > कभी सचिन से होती थी तुलना, फिर गुस्से में किया ब्लंडर, BCCI से लिया पंगा… ऐसे बिखरा अंबाती रायडू का करियर?

कभी सचिन से होती थी तुलना, फिर गुस्से में किया ब्लंडर, BCCI से लिया पंगा… ऐसे बिखरा अंबाती रायडू का करियर?

Ambati Rayudu Career: पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू आज 23 सितंबर 2026 को 41 साल के हो गए हैं. अंबाती रायडू ने अपने करियर में भारत के लिए 61 मैच खेले. एक समय पर उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन अपने गुस्से ने उन्होंने अपना करियर खराब कर लिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 3:16:41 PM IST

अंबाती रायडू का इंटरनेशनल करियर क्यों खत्म हुआ?
अंबाती रायडू का इंटरनेशनल करियर क्यों खत्म हुआ?


Ambati Rayudu Career: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू आज (23 सितंबर, 2026) अपना 41वां बर्थडे मना रहे हैं. अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) का जन्म 1985 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था. उन्होंने 27 साल की उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. एक समय पर अंबाती रायडू का भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का नया सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. वह ज्यादा समय तक भारत के लिए नहीं खेल पाए. इसके पीछे की वजह उनका गुस्सा था, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर बिखर गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे अंबाती रायडू का करियर खत्म हुआ, जबकि एक समय पर उनकी तुलना भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से की जाती थी. जानें दिलचस्प कहानी…

सचिन तेंदुलकर से होती थी तुलना

जब अंबाती रायडू ने घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उनकी टेक्निक और स्ट्रोकप्ले देखकर दिग्गजों ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करनी शुरू कर दी. अंबाती रायडू ने सिर्फ 16 साल की उम्र में साल 2002 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैदराबाद के लिए डेब्यू किया. इसके बाद उसी साल रायडू ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 मैच में नाबाद 177 रन बनाए. साल 2004 में उन्होंने भारतीय अंडर-10 टीम की कमान भी संभाली, जिसमें शिखर धवन, सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल थे.

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रायडू ने BCCI से लिया पंगा!

अंबाती रायडू अपने घरेलू करियर के दौरान हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अधिकारियों और चयनकर्ताओं के साथ लगातार विवादों में रहे. अपने आक्रामक स्वभाव के चलते रायडू ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी थी. इसके बाद साल 2007 में उन्होंने BCCI से भी पंगा ले लिया और अनधिकृत इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) को ज्वाइन कर लिया. यह उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि फिर BCCI ने उन पर बैन लगा दिया. इसके चलते उनके इंटरनेशनल डेब्यू में भी देरी हुई. साल 2009 में अंबाती रायडू ने BCCI की माफी योजना के तहत फिर से क्रिकेट में वापसी की.

अंबाती का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू

IPL 2010 में मुंबई इंडियंस ने अंबाती रायडू को 12 लाख रुपये में खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया. रायडू मुंबई इंडियंस के लिए मैच विनर खिलाड़ी साबित हुए. इस दौरान ने जहीर खान और हरभजन सिंह से लड़ाई को लेकर वह खूब चर्चा में रहे. फिर साल 2013 में रायडू को जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में इंटरनेशनल डेब्यू किया. अपने पहले ही मैच में रायडू ने 84 गेंद पर नाबाद 63 रन बनाए. इसके बाद वे भारतीय टीम से अंदर-बाहर होते रहे.

कब लिया संन्यास?

साल 2019 में भारतीय टीम को विश्व कप खेलना खा. उस विश्व कप के लिए भारतीय टीम में अंबाती रायडू की जगह ऑलराउंडर विजय शंकर को शामिल किया गया. चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने विजय शंकर को थ्री डी प्लेयर बताया. इससे अंबाती रायडू को काफी दुख हुआ और उन्होंने गुस्से में ट्वीट कर दिया कि मैंने थ्री डी चश्मा ऑर्डर किया है, जिससे विश्व कप देखूंगा. उनके इस ट्वीट ने BCCI और सिलेक्टर्स को नाराज कर दिया. फिर जब टूर्नामेंट के दौरान शिखर धवन और विजय शंकर चोटिल हुए, तो सिलेक्टर्स ने अंबाती रायडू को बैकअप के लिए भी टीम में शामिल नहीं किया. इससे नाराज होकर रायडू ने 2019 वर्ल्ड कप के बीच में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का एलान कर दिया.

अंबाती रायडू का करियर

करियर की बात करें, तो अंबाती रायडू ने भारत के लिए कुल 55 वनडे मैच खेले, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक की मदद से 1,694 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में 6 मैच खेले, जिसमें 5 पारियों में 42 रन बनाए. अंबाती रायडू अपने क्रिकेट करियर में खेल से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में रहें. यही वजह रही कि उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ 6 साल में ही खत्म हो गया.

Tags: Ambati Rayudu
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