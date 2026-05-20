6 Wickets in 6 Balls: 6 गेंदों में 6 विकेट…क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा! जानें कौन है ये गेंदबाज

6 Wickets in 6 Balls: हैट-ट्रिक लेना क्रिकेट की सबसे दुर्लभ उपलब्धियों में से एक माना जाता है, लेकिन दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने इससे भी कहीं ज़्यादा असाधारण कारनामा कर दिखाया है. एल्ड कैरी और गैरेथ मॉर्गन ने क्लब क्रिकेट में लगातार छह गेंदों पर छह विकेट लेकर इतिहास रच दिया; यह एक ऐसा कारनामा है जिसकी बराबरी पेशेवर या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कोई नहीं कर पाया है. यह चौंका देने वाला रिकॉर्ड इस खेल के सबसे अनोखे पलों में से एक बना हुआ है और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को आज भी रोमांचित करता है.

एल्ड कैरी की अविश्वसनीय ‘डबल हैट-ट्रिक’

इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे एल्ड कैरी, जिन्होंने 21 जनवरी 2017 को विक्टोरिया में खेले गए एक क्लब क्रिकेट मैच के दौरान यह कमाल किया. ‘गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब’ का प्रतिनिधित्व करते हुए, कैरी ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे विध्वंसक ओवरों में से एक फेंका.

जब गेंद उनके हाथों में सौंपी गई, तब विपक्षी टीम 40/2 के स्कोर पर काफी मज़बूत स्थिति में नज़र आ रही थी. लेकिन, महज़ छह गेंदों के भीतर ही पूरे मैच का पासा पलट गया.

ऐसे गिरे विकेट

पारी के नौवें ओवर में, कैरी ने लगातार छह गेंदों पर छह बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. पहला विकेट स्लिप में कैच के ज़रिए मिला, जिसके बाद दूसरे बल्लेबाज को विकेटकीपर ने कैच आउट किया. तीसरा विकेट LBW के रूप में गिरा, और फिर कैरी ने अगले तीन बल्लेबाजों को बोल्ड करके अपनी असाधारण ‘डबल हैट-ट्रिक’ पूरी की.

गेंदबाजी का यह सनसनीखेज़ स्पेल देखते ही देखते क्रिकेट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी गेंदबाज़ ने लगातार इस तरह विकेट लेने का कारनामा कभी नहीं किया था.

‘असंभव’ को फिर से संभव कर दिखाया

कई साल बाद, 2023 में गैरेथ मॉर्गन ने भी इस अविश्वसनीय उपलब्धि को दोहराया; उस समय वह ‘मदजिरबा नेरंग क्रिकेट क्लब’ की ओर से खेल रहे थे. मॉर्गन की टीम के लिए स्थिति लगभग निराशाजनक लग रही थी, क्योंकि विपक्षी टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ़ चार रनों की ज़रूरत थी. लेकिन, मॉर्गन ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े ‘मैच-टर्निंग’ पलों में से एक को अंजाम दिया.

उस ओवर में गिरे पहले चार विकेट कैच के ज़रिए मिले, जबकि आखिरी दो बल्लेबाजों को मॉर्गन ने क्लीन बोल्ड कर दिया. लगातार छह गेंदों पर छह विकेट लेकर उन्होंने न सिर्फ़ इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरा किया, बल्कि अपनी टीम को चार रनों की रोमांचक जीत भी दिलाई.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक नहीं हुआ कुछ ऐसा

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार छह गेंदों पर छह विकेट लेने का कारनामा अब तक कोई नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ गेंदबाज़ पेशेवर मैचों में इस उपलब्धि के काफी करीब ज़रूर पहुँचे हैं. नील वैगनर, अल-अमीन हुसैन और अभिमन्यु मिथुन—इन सभी गेंदबाज़ों ने एक ही ओवर में पांच-पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. इसके बावजूद, कैरी और मॉर्गन की उपलब्धियाँ बेजोड़ बनी हुई हैं, जिससे उनके छह गेंदों के अविश्वसनीय स्पेल क्रिकेट के इतिहास के सबसे दुर्लभ पलों में से एक बन गए हैं.

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