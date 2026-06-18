Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का कमाल, 242 की स्ट्राइक रेट से कूटे 306 रन, रच दिया इतिहास

वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का कमाल, 242 की स्ट्राइक रेट से कूटे 306 रन, रच दिया इतिहास

Who is Akshara Gupta: बिहार की युवा महिला बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने सिर्फ 126 गेंदों पर 306 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया है. वह महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. जानें कौन हैं अक्षरा गुप्ता...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 18, 2026 4:45:25 PM IST

कौन हैं बिहार की अक्षरा गुप्ता, जिन्होंने महिला क्रिकेट में रचा इतिहास.
कौन हैं बिहार की अक्षरा गुप्ता, जिन्होंने महिला क्रिकेट में रचा इतिहास.


Who is Akshara Gupta: बिहार के 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के बाद महिला युवा खिलाड़ी अक्षरा गुप्ता खूब सुर्खियों में हैं. 15 साल की युवा बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान पर आयोजित बीसीए महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में अक्षरा गुप्ता ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसका जवाब विपक्षी टीम के किसी भी गेंदबाजों के पास नहीं था. अक्षरा गुप्ता ने सिर्फ 126 गेंदों पर 308 रनों तूफानी पारी खेली.

इस दौरान उनके बल्ले से 55 चौके और 8 छक्के आए. इसी के साथ अक्षरा गुप्ता महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुंबई की इरा गुप्ता हैं, जिन्होंने महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है. इरा गुप्ता ने घरेलू राज्य-स्तरीय मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे. अब अक्षरा गुप्ता इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई हैं.

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सिर्फ 34 गेंदों पर जड़ा शतक

अक्षरा गुप्ता की यह ऐतिहासिक पारी बीसीए महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के उद्घाटन मुकाबले में आई. उन्होंने शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी. अक्षरा ने सिर्फ 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. फिर 34 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद भी अक्षरा नहीं रुकीं और लगातार तेजी से बल्लेबाजी करती रहीं. उन्होंने मैदान पर 233 मिनट तक बल्लेबाजी की.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद

अक्षरा की इस अविश्वसनीय पारी से उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली है. बीसीए के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने अक्षरा की पारी की तारीफ  हुए कहा कि बिहार की महिला क्रिकेटर लगातार अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि बीसीए खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मंच उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

वंडर बॉय के बाद वंडर गर्ल का धमाका!

बिहार की 15 साल की अक्षरा गुप्ता की ऐतिहासिक पारी ने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. भारतीय फैंस उन्हें वंडर गर्ल बता रहे हैं. फैंस का कहना है कि  जिस तरह 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा रहे हैं. उसी तरह अक्षरा गुप्ता भी इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रौशन कर सकती हैं.

कौन हैं अक्षरा गुप्ता?

15 साल की युवा महिला बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता बिहार के रक्सौल की रहने वाली हैं. अक्षरा गुप्ता ने 14 साल से ही घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं. अपने दमदार प्रदर्शन के चलते ही उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में भी जगह मिली है.

Tags: Vaibhav SooryavanshiWomens Cricket
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