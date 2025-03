अक्षर पटेल के माता-पिता की खुशी सातवें आसमान पर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर दिया ने बड़ा बयान

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ खिलाड़ियों के परिवारों के लिए भी बेहद खास है। भारतीय टीम के पास लगातार दूसरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने का शानदार मौका है। पिछले साल, टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, और भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी।

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल के माता-पिता ने भी टीम इंडिया की जीत की कामना की है। उनकी मां ने कहा, “मैं चाहती हूं कि अक्षर बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों में बेहतरीन प्रदर्शन करे। उम्मीद करती हूं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन करे।”

वहीं, अक्षर के पिता ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मेरा आशीर्वाद बेटे के साथ है और मुझे भरोसा है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, और जीत के लिए सभी खिलाड़ियों का योगदान जरूरी होता है। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम इंडिया के साथ हैं।”

अक्षर पटेल इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार खेल रहे हैं और उन्होंने अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। चार पारियों में उन्होंने कुल 80 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 42 रन रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें केएल राहुल से ऊपर, पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है।गेंदबाजी में भी अक्षर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने अब तक 4 मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं। हाल ही में उन्हें भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया था, जिससे उनके खेल में और अधिक आत्मविश्वास देखने को मिला है।

#WATCH | Nadiad, Gujarat: On #INDvsNZ #ICCChampionsTrophy final, Indian cricketer Axar Patel's father Rajesh Patel says, "… I give my blessings to my son to perform well. But the overall performance of the team will be a decisive factor. I wish them all the best. I hope that… pic.twitter.com/hRgzCv92y6

— ANI (@ANI) March 9, 2025