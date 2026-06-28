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MLC में रोमांच की हदें पार! अकील हुसैन की हैट्रिक पर भारी पड़े निखिल चौधरी, आखिरी गेंद पर पलटा मैच

Akeal Hosein Hat-Trick: वेस्टइंडीज के स्टार युवा स्पिनर अकील हुसैन ने मेजर लीग क्रिकेट इतिहास में पहली हैट्रिक लेने का कारनामा किया. उन्होंने वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ आखिरी ओवर में यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि इसके बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 1:58:10 PM IST

वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर अकील हुसैन.
वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर अकील हुसैन.


Washington Freedom vs Texas Super Kings: मेजर लीग क्रिकेट 2026 के 13वें मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया. टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी वाशिंगटन फ्रीडम ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन बना लिए. फिर आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत थी. इसके बाद टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डे प्लेसी ने वेस्टइंडीज के युवा स्पिनर अकील हुसैन को गेंद थमाई.

फिर मुकाबले में असली रोमांच शुरू हुआ. अकील हुसैन ने अपनी 5 गेंदों पर मैच का पूरा रुख ही बदल दिया. उन्होंने इसी ओवर में हैट्रिक लेकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. हालांकि इसके बावजूद टीएसके के 1 विकेट से हार झेलनी पड़ी.

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मैच में क्या-क्या हुआ?

दरअसल, टेक्सास सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 185 रन का स्कोर खड़ा किया. डोनोवन फरेरा ने 44 रन और वियान मुल्डर ने 43 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर TSK ने वाशिंगटन फ्रीडम को 186 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से सलामी बल्लेबाज मिचेल ओवन और स्टीव स्मिथ ने धमाकेदार शुरुआत की. उन दोनों के बीच 91 रनों की पार्टनरशिप हुई. उन्होंने 35 गेंदों पर 77 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ ने 21 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली. हालांकि इसके बाद वाशिंगटन फ्रीडम की पारी लड़खड़ाने लगे. इसके बावजूद वाशिंगटन फ्रीडम ने 19 ओवर में 180 के स्कोर तक पहुंच गई. इसके बाद हर किसी को लग रहा था कि वाशिंगटन फ्रीडम आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन अकील हुसैन ने मैच में रोमांच ला दिया.

निखिल चौधरी ने आखिरी गेंद पर पलटा मैच

आखिरी ओवर में वाशिंगटन फ्रीडम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, जबकि 4 विकेट बाकी थे. अकील हुसैन ने पहली गेंद डॉट डाली. इसके बाद अगली ही गेंद पर मार्को यान्सन को आउट कर दिया. फिर तीसरी गेंद पर अकील हुसैन ने अपोंसो को आउट किया और चौथी गेंद पर आसिफ महमूद को पवेलियन भेजकर हैट्रिक पूरी की. इसी के साथ अकील हुसैन मेजर क्रिकेट लीग के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने.

इसके बाद 5वीं गेंद पर लॉकी फर्ग्युसन और निखिल चौधरी ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया. अब आखिरी गेंद पर निखिल चौधरी स्ट्राइक पर थे. उन्होंने अकील हुसैन के ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया. इस तरह इस रोमांचक मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम ने जीत दर्ज की.

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