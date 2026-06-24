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Akash Deep Wedding Guest List: आकाश दीप की शादी में शामिल होंगे दिग्गज क्रिकेटर्स सहित VVIP मेहमान! देखें लिस्ट

Akash Deep Wedding: आज वाराणसी में सात फेरे लेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप. सीएम सम्राट चौधरी के अलावा गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं कई बड़े दिग्गज, देखें कौन-कौन पहुंचेगा.

By: Shivani Singh | Last Updated: June 24, 2026 3:02:48 PM IST

आज वाराणसी में सात फेरे लेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप. देखें कौन-कौन पहुंचेगा.
आज वाराणसी में सात फेरे लेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप. देखें कौन-कौन पहुंचेगा.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज आकाश दीप आज (24 जून, 2026) अपनी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. आकाश दीप पवित्र नगरी वाराणसी में अक्षिता राज के साथ सात फेरे लेंगे. टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बन चुके आकाश अपनी रफ्तार और धारदार गेंदबाजी से देश को कई मैच जिता चुके हैं, और अब वे अपनी निजी जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

आकाश दीप की इस शादी को बेहद खास बनाने के लिए कई वीवीआईपी (VVIP) मेहमानों, राजनेताओं और दिग्गज क्रिकेटरों के जुटने की उम्मीद है. आइए डालते हैं एक नजर कि आकाश दीप की शादी की गेस्ट लिस्ट में कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं:

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राजनेताओं से लेकर दिग्गजों तक, मेहमानों की लिस्ट में बड़े नाम

आकाश दीप की शादी की गेस्ट लिस्ट में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इन खास मेहमानों में से एक हैं, जिन्होंने बिहार के रोहतास में आयोजित प्री-वेडिंग (शादी से पहले के) कार्यक्रमों में शिरकत कर दूल्हे राजा को आशीर्वाद दिया था.

इसके अलावा, 29 वर्षीय इस क्रिकेटर ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को भी शादी का न्योता भेजा है. माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के कई और बड़े चेहरे भी इस शादी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं. राजनीतिक दिग्गजों के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों के वीवीआईपी मेहमानों को भी इस भव्य समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है.

ब्रेक के दौरान हो रही है शादी

आकाश दीप की शादी ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारतीय टीम फिलहाल कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेल रही है. भारतीय टीम को आगामी सीरीज के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है, और आकाश फिलहाल टीम की वाइट-बॉल (सीमित ओवरों के क्रिकेट) योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में उन्हें इस खास पल के लिए पूरा वक्त मिल गया है.

चोट की वजह से आकाश पिछले कुछ समय से पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। वे हाल ही में संपन्न हुई ‘बंगाल प्रो टी20 लीग’ में भी नहीं खेल पाए थे, जहां उन्हें सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स का प्रतिनिधित्व करना था. इससे पहले, चोट के कारण ही वे आईपीएल 2026 (IPL 2026) का पूरा सीजन भी नहीं खेल सके थे, जिसमें वे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा थे.

कौन-कौन से क्रिकेटर्स हो सकते हैं शामिल?

राजनीति के दिग्गजों के अलावा, आकाश दीप की शादी में भारतीय क्रिकेट जगत के सितारों के चमकने की भी पूरी उम्मीद है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी क्रिकेटर के पहुंचने की पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ खास दोस्तों का आना लगभग तय माना जा रहा है.

तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाश दीप की दोस्ती बेहद गहरी है. दोनों ने घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से सालों तक एक साथ खेला है और मैदान के बाहर भी दोनों का तालमेल कमाल का है. ऐसे में मुकेश आज शादी में अपने दोस्त को बधाई देने जरूर पहुंच सकते हैं.

इसके अलावा, घरेलू क्रिकेट में बंगाल टीम के उनके कई साथी खिलाड़ी इस जश्न का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के भी वाराणसी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. सिराज और आकाश मौजूदा समय में भारत के बेहतरीन टेस्ट गेंदबाजों में शुमार हैं और दोनों ने भारतीय टीम के लिए एक साथ गेंदबाजी करते हुए कई सफलताएं हासिल की हैं.

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