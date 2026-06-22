Home > क्रिकेट > Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर

Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर

Akash Deep wedding: अपनी ही तिलक सेरेमनी में बेकाबू हुए क्रिकेटर आकाश दीप! पवन सिंह के भोजपुरी गाने पर स्टेज पर ऐसा डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आप भी देखें...

By: Shivani Singh | Published: June 22, 2026 6:23:31 PM IST

Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर


akash deep tilak ceremony dance Video: टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां पूरी हो गई हैं. बिहार के इस क्रिकेटर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं; 21 जून को पारंपरिक तरीके से ‘तिलक’ की रस्म हुई. यह कार्यक्रम रोहतास ज़िले के सासाराम के शिवसागर ब्लॉक में स्थित उनके पैतृक गांव बड्डी में हुआ. इस मौके की तस्वीरों में उनका परिवार खुशी से झूमता हुआ दिख रहा है और पूरा गांव उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा है.

भारतीय टीम के बॉलर आकाश दीप अपनी तिलक सेरेमनी के दौरान बहुत जोश में दिखे. रविवार को इस कार्यक्रम के लिए उनके घर पर मेहमानों की भारी भीड़ जमा हुई थी; न केवल परिवार के सदस्यों को बल्कि पड़ोसियों और दोस्तों को भी निमंत्रण भेजा गया था.

You Might Be Interested In

भोजपुरी गाने पर थिरके आकाश दीप

जैसे ही भोजपुरी ‘पावर स्टार’ और MLC पवन सिंह का गाना बजना शुरू हुआ, आकाश दीप भी अपने परिवार के साथ डांस करने लगे. गाने के बोल कुछ इस तरह थे: ‘झूठे बात प मारेल पॉलिस,कहब राति के करे के मालिस,बुझअ तानी. हां, मान जा ना अब, धनी, तोहरे पे सब धन लूट जाई. तहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई. तहरा सइयां जी के दिलवा टूट जाई.’ इसके साथ ही, तिलक सेरेमनी के स्टार खुद आकाश दीप ने माहौल में जान डाल दी.

आकाश दीप के डांस मूव्स आपको हैरान कर देंगे

आकाश दीप की तिलक सेरेमनी में बड़े उत्साह के साथ भोजपुरी गाने बजाए गए. रोहतास ज़िला शाहाबाद क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ भोजपुरी मुख्य बोली है. जैसे ही संगीत शुरू हुआ, आकाश दीप खुद को मस्ती में शामिल होने से रोक नहीं पाए; उन्होंने मंच पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ जोश के साथ डांस किया. कई भोजपुरी गायक और कलाकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और गाँव वालों ने अपने चहेते क्रिकेटर आकाश दीप के लिए दिल खोलकर डांस किया.

शादी का शेड्यूल

21 जून को तिलक समारोह के बाद, 22 जून को ‘मेहंदी’ की रस्म और 23 जून को ‘हल्दी’ की रस्म होनी है. यह जोड़ा 24 जून को वाराणसी में शादी के बंधन में बंधेगा. बारात और मेहमानों के ठहरने के लिए एक 5-स्टार होटल बुक किया गया है. आकाश दीप ने अपने परिवार की इच्छा और पसंद के अनुसार शादी के लिए हामी भरी. वह बारात लेकर वाराणसी जाएंगे, हालांकि दुल्हन का परिवार भी डेहरी-ऑन-सोन का ही रहने वाला है. उनकी होने वाली पत्नी का नाम अक्षिता राज है. यह पूरी तरह से परिवार की पसंद पर आधारित अरेंज्ड मैरिज है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर
Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर
Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर
Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर