Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा गदर

akash deep tilak ceremony dance Video: टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां पूरी हो गई हैं. बिहार के इस क्रिकेटर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं; 21 जून को पारंपरिक तरीके से ‘तिलक’ की रस्म हुई. यह कार्यक्रम रोहतास ज़िले के सासाराम के शिवसागर ब्लॉक में स्थित उनके पैतृक गांव बड्डी में हुआ. इस मौके की तस्वीरों में उनका परिवार खुशी से झूमता हुआ दिख रहा है और पूरा गांव उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा है.

भारतीय टीम के बॉलर आकाश दीप अपनी तिलक सेरेमनी के दौरान बहुत जोश में दिखे. रविवार को इस कार्यक्रम के लिए उनके घर पर मेहमानों की भारी भीड़ जमा हुई थी; न केवल परिवार के सदस्यों को बल्कि पड़ोसियों और दोस्तों को भी निमंत्रण भेजा गया था.

भोजपुरी गाने पर थिरके आकाश दीप

जैसे ही भोजपुरी ‘पावर स्टार’ और MLC पवन सिंह का गाना बजना शुरू हुआ, आकाश दीप भी अपने परिवार के साथ डांस करने लगे. गाने के बोल कुछ इस तरह थे: ‘झूठे बात प मारेल पॉलिस,कहब राति के करे के मालिस,बुझअ तानी. हां, मान जा ना अब, धनी, तोहरे पे सब धन लूट जाई. तहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई. तहरा सइयां जी के दिलवा टूट जाई.’ इसके साथ ही, तिलक सेरेमनी के स्टार खुद आकाश दीप ने माहौल में जान डाल दी.

Indian cricketer Akash Deep dancing to Bhojpuri songs with Bhojpuri actors during his Tilak ceremony. Pure desi vibes and full-on celebration. 🔥 pic.twitter.com/Ylgs1AYehq — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) June 22, 2026

आकाश दीप के डांस मूव्स आपको हैरान कर देंगे

आकाश दीप की तिलक सेरेमनी में बड़े उत्साह के साथ भोजपुरी गाने बजाए गए. रोहतास ज़िला शाहाबाद क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ भोजपुरी मुख्य बोली है. जैसे ही संगीत शुरू हुआ, आकाश दीप खुद को मस्ती में शामिल होने से रोक नहीं पाए; उन्होंने मंच पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ जोश के साथ डांस किया. कई भोजपुरी गायक और कलाकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और गाँव वालों ने अपने चहेते क्रिकेटर आकाश दीप के लिए दिल खोलकर डांस किया.

शादी का शेड्यूल

21 जून को तिलक समारोह के बाद, 22 जून को ‘मेहंदी’ की रस्म और 23 जून को ‘हल्दी’ की रस्म होनी है. यह जोड़ा 24 जून को वाराणसी में शादी के बंधन में बंधेगा. बारात और मेहमानों के ठहरने के लिए एक 5-स्टार होटल बुक किया गया है. आकाश दीप ने अपने परिवार की इच्छा और पसंद के अनुसार शादी के लिए हामी भरी. वह बारात लेकर वाराणसी जाएंगे, हालांकि दुल्हन का परिवार भी डेहरी-ऑन-सोन का ही रहने वाला है. उनकी होने वाली पत्नी का नाम अक्षिता राज है. यह पूरी तरह से परिवार की पसंद पर आधारित अरेंज्ड मैरिज है.