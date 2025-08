Akash Deep Maiden Test Fifty: आकाशदीप ने इंग्लैड की कर दी ऐसी कुटाई… सोशल मीडिया पर आ गई मीम्स की बाढ़

Akash Deep Maiden Test Fifty: आकाश दीप ने शनिवार को द ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए पाँच मैचों की श्रृंखला के पाँचवें और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन अपना पहला टेस्ट अर्धशतक बनाया। भारतीय तेज़ गेंदबाज़ दूसरे दिन नाइट-वॉचमैन के रूप में बल्लेबाज़ी करने आए थे, लेकिन शनिवार को नाइट-हॉक बन गए। अपना दसवाँ टेस्ट खेल रहे 28 वर्षीय दीप ने जायसवाल द्वारा गले लगाए जाने से पहले हवा में मुक्का मारकर जश्न मनाया।

आकाश दीप के अर्धशतक पूरा करने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने तुरंत मुख्य कोच की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिलाया, और उनके भारतीय साथियों ने उन्हें हेलमेट उतारकर जश्न मनाने का इशारा किया। आकाश दीप को अंततः जेमी ओवरटन ने आउट किया, गस एटकिंसन ने उनका कैच लिया, उन्होंने 94 गेंदों में 12 ताबड़तोड़ चौकों की मदद से 66 रन बनाए।

