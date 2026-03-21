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IPL 2026: KKR को लगी डबल चोट, हर्षित राणा के बाद अब ये तेज़ गेंदबाज़ भी टूर्नामेंट से बाहर

Akash Deep News: आकाश दीप को पिछले साल अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में केकेआर ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने केकेआर के प्री-सीज़न कैंप में हिस्सा नहीं लिया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 21, 2026 5:27:23 PM IST

आकाश दीप IPL 2026 से बाहर
आकाश दीप IPL 2026 से बाहर


Akash Deep Ruled Out From IPL: तीन बार IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है. टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही कोलकाता की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. पहले हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अब खबर सामने आ रही है कि तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप भी इस सीज़न से बाहर हो गए हैं.

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बता दें कि आकाश दीप को पिछले साल अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में केकेआर ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा था. यह खबर ऐसे समय में आई है, जब KKR के नए खिलाड़ी, श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पथिराना भी अपने देश के शीर्ष क्रिकेट बोर्ड से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं.

आकाश दीप की बात करें तो, उन्होंने KKR के प्री-सीज़न कैंप में हिस्सा नहीं लिया था, जो 18 मार्च को कोलकाता में शुरू हुआ था; न ही उन्हें शुक्रवार शाम को ईडन गार्डन्स में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड अभ्यास मैच में देखा गया.

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KKR मैनेजनेंट ने क्या कहा?

KKR के एक अधिकारी ने शनिवार को IANS को बताया, “हाँ, आकाश दीप आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीज़न से बाहर हो गए हैं. वह अभी तक बेंगलुरु में BCCI के CoE (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) में रिहैब के लिए नहीं गए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वह इस सीज़न के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”

IANS के अनुसार, आकाश दीप को पीठ के निचले हिस्से में ‘स्ट्रेस रिएक्शन’ होने का संदेह है, जिससे पूरी तरह ठीक होने में आमतौर पर 6 से 12 हफ़्ते लगते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि आकाश दीप में इस चोट के लक्षण तब दिखे थे, जब वह 15 से 18 फ़रवरी के बीच कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट अकादमी मैदान पर जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ रणजी ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में बंगाल की ओर से खेल रहे थे.

मुंबई से होगी पहली टक्कर 

अभी तक, KKR के तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुज़रबानी और कार्तिक त्यागी शामिल हैं, जबकि कैमरून ग्रीन और रमनदीप सिंह ऑलराउंडर के तौर पर सीम गेंदबाज़ी के विकल्प हैं. केकेआर अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पाँच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ करेगी.

केकेआर ईडन गार्डन्स में ट्रायल आयोजित करके तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में खिलाड़ियों के विकल्प तलाश रही है. नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वॉरियर, केएम आसिफ और सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी उन जगहों को भरने के लिए ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं, जो राणा और अब आकाश दीप के चोटिल होने के कारण खाली हो गई हैं.

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Tags: Akash deepHarshit Ranahome-hero-pos-1IPL 2026KKRKolkata Knight Riders
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