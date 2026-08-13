बिहार के 2 क्रिकेटर्स से छिन जाएगी DSP की वर्दी! नौकरी बचाने के लिए करना होगा ये काम, वरना…

Akash Deep and Mukesh Kumar DSP: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को हाल ही में बिहार सरकार ने डीएसपी यानी पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया था. इन दोनों खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर बिहार और भारत का नाम रौशन किया है. हालांकि अब बताया जा रहा है कि इन दोनों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. दरअसल, बिहार सरकार ने इन दोनों क्रिकेटर्स समेत सभी खिलाड़ियों के सामने बड़ी शर्त रख दी है. जिन खिलाड़ियों को हाल ही में सरकारी नौकरी दी गई, उन्हें अपनी जॉब बचाने के लिए बिहार सरकार की शर्त माननी होगी. अगर कोई खिलाड़ी शर्त नहीं मानता है, तो उसकी नौकरी जा सकती है.

क्या है बिहार सरकार की शर्त?

हाल ही में बिहार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी. इसके अनुसार, क्रिकेटर आकाशदीप (Akash Deep) और मुकेश कुमार को 5 साल का बॉन्ड भरना होगा. इस बॉन्ड के तहत दोनों को अगले पांच साल तक सक्रिय क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते रहना होगा. इसका मतलब है कि सरकारी सेवा में रहते हुए दोनों क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते रहना होगा. अगर वे बॉन्ड में तय शर्तों के तहत एक्टिव प्लेयर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेलना बंद कर देते हैं, तो उनकी डीएसपी की नौकरी जा सकती है.

कब बने थे डीएसपी?

आकाशदीप और मुकेश कुमार को हाल ही में बिहार सरकार ने डीएसपी बनाया था. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था. बता दें कि आकाशदीप बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं, जबकि मुकेश कुमार गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं.

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अभी कहां हैं आकाशदीप और मुकेश?

फिलहाल आकाशदीप और मुकेश कुमार भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. वे दोनों इंजरी से जूझ रहे हैं. ये दोनों ही तेज गेंदबाज भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं. आकाशदीप ने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. उन्होंने ओवल के मैदान पर भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद से मैदान पर वापसी नहीं कर पाए हैं. वहीं, मुकेश कुमार भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. हालांकि पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. उन्होंने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था.