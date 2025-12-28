कौैन हैं अजीत अगरकर की पत्नी? धर्म के बारे में जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Ajit Agarkar Wife Religion: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा BCCI चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (BCCI Chief Selector Ajit Agarkar) के बारे में आप कितना जानते हैं? अगर हम आपसे पूछे कि उनकी शादी किससे हुई है? तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे. अब हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इंटर फेथ शादी की है. उन्होंने फातिमा के साथ शादी की है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजीत अगरकर ने अपने दोस्त की बहन से शादी की है.

अजीत अगरकर की पत्नी का नाम फातिमा घडियाली है. अजीत अगरकर अपनी पत्नी फातिमा से अपने सबसे अच्छे दोस्त मजहर के माध्यम से मिली थी. जो मुंबई में एक घरेलू क्रिकेटर थे. मजहर फातिमा के भाई हैं.

क्या करती है अजीत अगरकर की पत्नी? (What does Ajit Agarkar’s wife do?)

अजीत अगरकर की पत्नी फातिमा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट थीं, जब उन्होंने 2000 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर से शादी की थी. फातिमा अक्सर अपने भाई मजहर के साथ मैचों और दूसरे पब्लिक इवेंट्स में जाती थीं, जहां अजीत अगरकर भी मौजूद रहते थे. इससे दोनों के बीच दोस्ती हुई और जल्द ही उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी.

अजीत अगरकर किस धर्म को मानते हैं? (What religion does Ajit Agarkar follow?)

अजीत अगरकर मुंबई के एक पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि फातिमा मुस्लिम हैं. उन्होंने 2 फरवरी, 2002 को मुंबई में उसी दिन एक सादी शादी और रिसेप्शन किया, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अजीत अगरकर और पत्नी फातिमा का एक बेटा राज है. अजीत अगरकर युवराज सिंह, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर के परिवार के करीबी दोस्त हैं.

अजीत अगरकर की नेटवर्थ कितनी है? (What is Ajit Agarkar’s net worth?)

अजीत अगरकर की नेटवर्थ लगभग $5 मिलियन है, जो लगभग ₹40 करोड़ है. खबरों के मुताबिक, वह नए चीफ सेलेक्टर के तौर पर करीब ₹3 करोड़ कमाते हैं. उन्होंने अपने करियर में KKR और दिल्ली जैसी IPL टीमों के लिए भी खेला है. इसके अलावा, कमेंटेटर के तौर पर अजीत हर मैच के लिए ₹2.5 लाख से ₹3.5 लाख के बीच कमाते थे. जानकारी सामने आ रही है कि अजीत अगरकर को कारों का बहुत शौक है. उनके कार कलेक्शन में कई महंगी कारें शामिल हैं, जिनमें एक BMW भी है. उनके पास यामाहा और BMW मोटरसाइकिल भी हैं.